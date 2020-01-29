Расширение РПЛ: нужно, но не все готовы

Судьба российского футбольного мира решается у всех на глазах. Публика голосует неоднозначно за расширение российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

Пока эта тема остро обсуждается во внешней среде, кажется, будто остальные вопросы футбола остались за кадром. Нужно ли расширение лиги, и как это поможет российскому футболу?

Идея о новой реформе в РПЛ находится на грани срыва. Журналисты и представители клубов настаивают на том, что это плохая идея, а меньшая часть все-таки верит, что расширение лиги поможет улучшить качество футбола.

Если идти в ногу с европейским футболом, то многим кажется, что российский футбол станет более качественным. На самом деле это далеко не так, ведь успех любого турнира зависит от множества факторов: бюджета, спонсоров, рейтингов клубов, авторитета функционеров, телевизионной мощи и многого другого.

Экономический фактор

Если верить данным transfermarkt. de, то в РПЛ имеется огромный дисбаланс в бюджетах команд. Среди гигантов по количеству средств — "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Разброс настолько большой, что средним клубам в лиге будет трудно адаптироваться к расширению.

Естественно, что с реформой возрастет количество расходов, связанных с повышением матчей в турнире. Клубам придется тратить больше, при этом нет уверенности, что доходы изменятся в большую сторону.

Дополнительно стоит помнить о расходах РФС на привлечение специалистов, которые будут обслуживать матчи турнира. В связи с последними событиями о качестве работы арбитров с новыми специалистами могут быть проблемы и деньги тут не помогут.

Можно с уверенностью сказать, что денег на расширение и поддержание РПЛ может не хватить. Это связано с большим дисбалансом в бюджетах клубов, качеством и спорами в судействе и дополнительных расходов на обслуживание турнира. Лига к этому не готова.

РФС против

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по поводу инициативы расширения премьер-лиги. В первую очередь он заявил о неготовности лиги к реформе из-за отсутствия нужных средств. Под ними генсекретарь имел в виду деньги.

С одной стороны, он прав, денег на расширение лиги может и не хватить, поскольку с реформой придется увеличить количество специалистов, расходы клубов, привести в порядок часть стадионов команд.

С другой стороны, реформа можно положительно сказаться на росте качества футбола. За счет плотного графика в результате увеличения матчей команды смогут чаще выступать, демонстрируя навыки.

Риск коррупции

Чем больше матчей, тем выше шанс договорных матчей. Это логично, потому что к премьер-лиге добавятся средние клубы. Как известно, договорные матчи начинаются уже с уровня третьего дивизиона (ПФЛ), а чем выше престижность лиги, тем больше ставки в проданных матчах.

Об этом также говорил владелец ФК "Спартак" Леонид Федун, выступивший против реформы. И ведь действительно, слабые клубы с маленьким бюджетом, попавшие в РПЛ из второго дивизиона будут бороться за позиции и деньги путем коррупции.

Подытожив все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что элитный чемпионат России не готов к переменам по экономическим причинам и увеличению договорных матчей. Однако реформа была бы полезна для увеличения качества игры за счет уплотнения графика встреч.