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Автор Владан Джурич

Массовое увольнение тренеров в НХЛ. Что происходит?

Спорт » Командные виды » Хоккей

Национальная хоккейная лига переживает не лучший этап. Еще в декабре прошлого года начались обсуждения массовых увольнений тренерских штабов из хоккейных клубов. Причины были самые разные — насилие, расизм и нарушение этических норм. Бывали даже случаи, где увольнение никак не объяснялось, а тренеров просто ставили перед фактом.

Всего за 4 месяца игрового сезона в НХЛ произошло 7 отставок тренеров. Болельщики стали подозревать, что на НХЛ оказывают давление извне, ведь такое происходит редко. Тем более с тренерским штабом, который тщательно подбирают в НХЛ.

История "Вегаса"

Известный хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" уволил главного тренера Жерара Галлана совершенно неожиданно. Об этом не знали даже представители клуба, имеющие к тренерскому штабу прямое отношение.

Увольнение Галлана стала шоком для многих фанатов и даже коллег специалиста. Ничего не предвещало беды — главный тренер "Вегаса" уже собирался подписать новый контракт с клубом. Но что-то пошло не так — 15 января в Instagram-аккаунте клуба опубликовали пост об увольнении Галлана.

Удивительно, что "Вегас" выступал хорошо, вошел в ТОП-10 клубов Западной конференции и дошел до финала кубка Стэнли. Несмотря на скандалы вокруг судей, в матчах "Вегас" хорошо себя проявил, показав отличный хоккей. К сожалению, руководство не переубедить, все-таки за ними остается последнее слово.

Взаимоотношения тренеров и игроков

Великого тренера Марка Кроуфорда собирались уволить за насилие, которое произошло более 10 лет назад. Это очень странно, что после почти 14 лет возбуждается дело о насилии. Нападающий Шон Эйври говорил с журналистами долго, утверждая, что Кроуфорд регулярно подшучивал над игроком и бил его за неудачные выступления.

Аналогичный ситуация была с тренером Биллом Питерсом, который тренировал "Калгари". Канадский нападающий Аким Алиу рассказывал, что Питер неоднократно критиковал музыку хоккеиста и называл его "на букву "н"".

Инцидент закончился тем, что по инициативе Алиу тренер извинился перед клубом, но канадец посчитал действия неискренними, и руководство "Калгари" уволило Питерса.

В сравнении с КХЛ

Как показывает статистика, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) еще больше увольнений тренеров. В России очень много цепляются за результаты тренеров, поэтому текучка кадров заметно выше, но количество увольнений меньше.

В КХЛ все-таки все должно происходить проще, потому что уволенные специалисты из НХЛ могут легко перейти работать в КХЛ. Что мешает Майку Бэбкоку — величайшему североамериканскому тренеру перейти в "Авангард", зарабатывая большие деньги? Кажется, такой сценарий вполне ожидаем.

Таким образом, сравнивая два крупных турнира, КХЛ уступает НХЛ по количеству уволенных тренеров. Но и для НХЛ 7 увольнений за 4 месяца не рекорд. Максимум, который показал НХЛ по текучке кадров тренеров — 11 увольнений.

Главная проблема

Во всех отставках прослеживается одно и тоже. Всех тренеров увольняли в самом начале сезоне. Что это значит? Все просто — на старте сезона команды стараются выступать лучше, чтобы оторваться от оппонентов.

Однако хорошего старта в НХЛ не было, или он был меньше ожидаемого результата. Ведь каждый клуб рассчитывает на выход в плей-офф, но конкуренция не позволяет вертеться во все стороны.

Тренеров из НХЛ ждет новый период. 4 сезона назад тренеров могли оставлять независимо от результатов благодаря лояльности и средствах клубов, но времена меняются. Теперь менеджмент клуба готов карать тренеров за любую оплошность. В таком случае тренерам стоит изменить подход к игрокам и тренировкам или перебираться в КХЛ.

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