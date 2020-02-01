Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период, начиная с 2014 года. На этот раз большой произошел скандал в профессиональном спорте, а точнее футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Руководство ФК "Агробизнес" приняло решение разорвать контракт с нападающим Игорем Сикорским за то, что тот уехал отдыхать в Россию. Чем можно объяснить такое поведение клуба и какие версии увольнения могут присутствовать в данной ситуации?

Известно, что Сикорский отдыхал в Санкт-Петербурге, о чем говорят соцсети. На части фотографий он был в клубной одежде с символикой клуба. После увольнения пресс-служба "Агробизнеса" заявила, что игрок нарушил один из пунктов контракта.

Что было в контракте?

Если верить заявлениям пресс-службы футбольного клуба, в контракте есть пункт о запретах и ограничениях игрока.

Руководство клуба вправе вписать в запреты любые действия, в том числе запрет на въезд в другие страны, но любое условие должно быть согласовано с игроком. Вряд ли Игорь Сикорский не стал читать то, что он подписывает, поэтому такую версию можно сразу отвергнуть.

В контракте футболиста говорилось, что игроку запрещается выполнять действия, наносящие вред футбольному клубу. Это стандартная мера защиты любой спортивной организации, которая пытается сохранить свой статус.

В украинских СМИ прямо говорят, что Россия — страна-агрессор, и, вероятно, посещение РФ может навредить репутации клуба. Такие высказывания, да и заявления пресс-службы все-таки их не оправдывают, а лишь развивают конфликт.

В итоге недовольны все — руководство клуба, пресса и, конечно же, сам игрок. Из-за нестандартного решения клуба Сикорский может вообще с трудом получить место в лиге.

Особенности "Агробизнеса"

Представители клуба комментировали решение об увольнении форварда. По их словам, клуб поддерживает украинскую армию, а своими действиями Сикорский якобы дискредитирует военные силы Украины.

Звучит это, как минимум, неубедительно. Создается впечатление, что клуб держит Сикорского под мушкой, дожидаясь удобного момента для нападения на игрока.

Позиция за клуб

Если клуб считает, что Сикорский нарушил правила, то этому есть оправдания. Все дело в спонсорских деньгах, которые поступают в "Агробизнес" от бизнесмена Олега Собуцкого — владельца компании "Агробизнес".

Сама же компания, владеющая клубом, поддерживает политическую позицию Украины, в том числе конфликты вокруг земельных участков. С чем согласен владелец клуба, с тем и все остальные. Если "Агробизнес" поддерживает украинскую армию, то эта позиция будет навязана каждому.

С точки зрения патриотизма все звучит нормально, но с другой стороны ущерб больше наноситься не самому клубу, а компании-владельцу спортивной организации. В делах "Агробизнеса" имеется не одна сделка, связанная с госзаказами. После этого сразу становится ясно, почему клуб принял такое решение.

В его защиту можно предположить, что увольнением игрока он обезопасил свой статус и сохранил спонсорские деньги, которые вероятно поступают компании "Агробизнес" от влиятельных украинских клиентов и политических деятелей.

Позиция за Сикорского

Больше всего жаль футболиста, которого уволили просто за отдых. Да, эмблема клуба была видна на фотографиях в Instagram-аккаунте Сикорского, но вряд ли игрок провоцировал "Агробизнес" на увольнение. Кажется, что форвард, наоборот, показывал то, как хорошо относится к клубу, и поэтому на фотографиях он был одежде с эмблемой "Агробизнеса".

Позже выяснилось, что у форварда находятся родственники в России. Стоило ему их навестить, как это обернулось для него уходом из клуба.

Сам спортсмен признается, что не слишком огорчен увольнением. По его словам, ему уже поступали предложения из Белоруссии. Возможно, Сикорскому стоит смотреть на увольнение с позитивной точки зрения.

Сейчас он — свободный агент, и к нему поступают предложения, тем более после того, как СМИ предали решение руководства большому обсуждению. Неизвестно, как на это отреагируют другие украинские клубы, но хочется верить, что в скором времени форвард найдет работу.