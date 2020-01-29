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Автор Владан Джурич

ОКР выступит в CAS третьей стороной. Поможет ли это России?

Спорт

Вот уже несколько недель продолжается обсуждение судебного разбирательства между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Пока остается загадкой, что ждет РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS), но судебный процесс имеет свои нюансы. Вероятнее всего, ВАДА хорошо подготовилось к судебному разбирательству, а поэтому собрало более полную доказательную базу.

Позиция РУСАДА

После того, как исполком ВАДА вынес вердикт об отстранении России от участия в международных турнирах, представители РУСАДА точно знали, что нужно оспаривать дело. Возможно, они не были готовы к потенциальным затратам или не представляли важность дела, но, в любом случае, позиция РУСАДА ясна и логична.

Глава РУСАДА Юрий Ганус однозначно выступил против решения РУСАДА об оспаривании дела в суде. В разговоре с прессой руководитель российского агентства был настроен на проигрыш, назвав дело бесперспективным.

Третья сторона

Судебный процесс в арбитраже предусматривает участие третьих сторон. В данном случае имеется в виду организация, выступающая в качестве правозащитника. Известно, что на сторону России встали Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР) и Параолимпийский комитет России (ПКР).

В арбитраже ОКР будет отстаивать права России в качестве третьей стороны. Олимпийский комитет России плотно сотрудничает с МОК и федерациями российского спорта. В его сторону не установлено правонарушений, то есть ОКР не замешан в делах с фальсификацией проб Московской лаборатории.

Почему выбрана ОКР в качестве третьей стороны? Точно не из-за правовой чистоты организации. Дело в том, что санкции ВАДА, а точнее антидопинговый кодекс не состыковываются с правилами Олимпийской Хартии, которая рассматривает ответственность по отношению к спортсменам.

Таким образом, вердикт ВАДА не совпадает с Олимпийской Хартией и фактически нарушает ее. Поскольку специалисты ОКР соблюдают рамки Хартии и являются ее участниками, они могут защитить российских спортсменов.

Привлечение третьей стороны может повысить шансы на победу РУСАДА над ВАДА, но есть вероятность усугубить арбитражный процесс.

Плюсы третьей стороны

Если ОКР встал на сторону защиты РУСАДА в отношении к спортсменам и федерациям, значит, ближайшие Олимпийские игры в Токио пройдут для россиян по всем правилам: с флагом и гимном.

Опираясь на информацию из Олимпийской Хартии ОКР вполне способен доказать непричастность российских спортсменов к санкциям ВАДА.

Еще один значительный плюс связан с ролью третьей стороны. ОКР может выступать не просто правозащитником, но и независимой организацией. Комитет также вправе самостоятельно подавать уведомления в CAS, прикладывать доказательную базу и отстаивать права России.

Минусы третьей стороны

Минусов в случае с третьей стороной больше, но они оправдывают цель. Первый минус - это рост длительности разбирательства, а вытекающий из него второй - повышение расходов. Представители ОКР явно будут пользоваться услугами юридических фирм международного класса с имеющимся опытом работы с CAS.

Третий минус, который можно признать неоднозначным - сложность решения арбитражного суда. ОКР будет оперировать с Олимпийской Хартией, а это означает, что CAS может принять решение отстранить только РУСАДА.

В таком случае российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде и других соревнованиях, прописанных в Хартии. Конечно, отстранение РУСАДА будет накладывать отпечаток на мировой спорт, но тогда санкции будут введены частично.

Без сомнений остается высокая вероятность успеха в арбитраже при содействии третьей стороны. Также ОКР воспользуется услугами юридической фирмы Libra Law из Швейцарии.

Темы cas wada русада допинг wada против россии: допинговый скандал
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ОКР выступит в CAS третьей стороной. Поможет ли это России?
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