Как изменить РПЛ в лучшую сторону?

Российская премьер-лига (РПЛ) по футболу терпит много изменений, но до сих пор присматривается к реформам судейства и количеству команд в чемпионате. У премьер-лиги есть большие перспективы, но, чтобы их создать, нужны условия.

По большей степени российскому футболу не хватает новых проектов. Идеи все постоянно излагают, выступая на телевидении или общаясь с прессой, но реализации этих идей нет. С бюджетами в российском футболе все более-менее в порядке, хоть и общая стоимость РПЛ распределена не равномерно относительно клубов.

Увеличить количество матчей

Повысить количество матчей, значит, сделать первый шаг к европейскому футболу. Если посмотреть на зарубежные лиги, то в большинстве чемпионатов за сезон проводят более 50 матчей за счет увеличения количества участников.

То же самое можно сделать и для РПЛ. Давно уже обсуждается идея об увеличении количества клубов, участвующих в премьер-лиге, но все никак не согласуют с Российским футбольным союзом (РФС).

Увеличение количества игр повлияет не только на плотность календаря, но и на качество игры клубов. При текущей ситуации в РПЛ играют около 30 матчей за сезон. Этого недостаточно для того, чтобы соответствовать качеству европейских лиг.

Увеличить бюджет клубов

Если речь идет об увеличении количества матчей, то нужно задуматься о повышении выделяемых средств. Основная статья доходов футбольных клубов — это спонсорские контракты. При увеличении финансирования источники доходов будут более сбалансированы за счет повышения плотности графика.

При должном финансировании есть смысл задуматься об увеличении заработных плат специалистов. Это будет особенно актуально для арбитров, с которыми сейчас ведутся большие споры.

Изменить подход к тренировкам

Работа тренерского штаба изменится в лучшую сторону за счет повышения плотности графика. Здесь, конечно, остается вопрос, сколько клубов смогут это потянуть, ведь даже в Европе при значительном расширении лиги в турнире выделяются всего 3-4 клуба.

Смена подхода к тренировкам также повысит популярность российских специалистов, а их сейчас в футболе не хватает. В таком случае может произойти отток иностранных тренеров и функционеров.

Проблемы прошлого

Система российского футбола отстает от мировых стандартов. Президент РФС Вячеслав Колосков до сих пор не уверен, что стране нужно расширение лиги. Вместо этого рассматриваются дела по этическим спорам и улучшается правовая система внутри футбольного пространства.

Отказ от увеличения команд в лиге может быть только в том случае, если руководство РФС единогласно примет решение об изменении премьер-лиги. Правда, с новой системой могут быть проблемы, и вот какими они могут быть.

Против расширения лиги

Есть несколько нюансов, которые могут усугубить чемпионат страны. Например, при увеличении лиги и повышении плотности графика командам понадобится время на перестройку. Это может привести к тому, что клубы станут играть еще хуже несмотря на повышение количества туров.

Другая проблема при расширении может коснуться финансовых проблем. Клубы из ПФЛ явно не обладают огромным бюджетом, чтобы соревноваться с лидерами чемпионата. Впрочем, новые клубы смогут посоревноваться среди менее успешных команд.

Радикальные решения

Интересные идеи предложил телевизионный комментатор Геннадий Орлов. В разговоре со спортивным изданием "Спорт-Экспресс" Орлов говорил о вводе лимита на количество средств. По мнению специалиста, это позволит уравнять шансы команд на выход в еврокубки.

Лимит может быть установлен как в большую, так и в меньшую сторону. Цель ограничения — соблюсти баланс между командами, чтобы повысить качество выступлений. Будет ли это работать на практике и как — неизвестно.

Решение, конечно же, остается за руководством РФС и РПЛ. Но, в любом случае, российскому футболу нужны более значимые и заметные изменения.