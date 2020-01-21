Бой Макгрегора и Серроне был договорным?

18 января в Лас-Вегасе прошел бой между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Спустя 40 секунд поединок закончился победой ирландца. Публику смутила не быстрая концовка, а странное поведение бойцов в клетке.

Публика ожидала большего от американского бойца. Все-таки он считается не просто хорошим спортсменом, а настоящим профессионалом своего дела. Во время боя было странно, что Серроне не успел сделать никаких ответных приемов в сторону Макгрегора.

Действия Серроне выглядели так, будто он и не собирался драться и тем более побеждать. Отсюда и пошли разные версии, начиная от коррупции и заканчивая простым невезением. На самом деле здесь возможно два варианта: Серроне был физически не готов к бою, или исход поединка решили деньги, ведь за обыкновенный выход спортсмены получат не один миллион долларов.

Странное поведение Серроне

Все привыкли, что американский боец выступает агрессивно, периодически закрывается в оборону и часто прессингует. В бое с Макгрегором публика увидела совершенно другого Серроне, но это, возможно, преувеличение, ведь за 40 секунд вообще мало что можно сделать.

С другой стороны, это весьма нетипичная стратегия для Серроне — наглухо встать в оборону. Не было предпринято ни одной попытки отстоять раунд. При этом даже после пропущенного удара от ирландца Серроне мог хотя бы попробовать провести серию ударов. Возможно, ответные меры бы не изменили исход, но американец тогда выглядел бы лучше.

Стоит отдельно отметить настрой американца перед выходом в октагон. Серроне выглядел вяло, хотя все ожидали насыщенного боя. Американский боец пропустил столько ударов, что после боя был доставлен в больницу.

Выступление Макгрегора

Ирландский спортсмен не выглядел как-то особенно. Все было традиционно для Конора: быстрые движения вперед к сопернику и частые удары по корпусу. Ирландец выступал точно так же, как и во всех боях. Это привело к победе, что есть хорошо для Макгрегора.

С точки зрения техники, ирландец был абсолютным лидером. Все было сделано быстро, а главное, результативно.

Выступление Конора не выглядело наигранным. Он вел себя стандартно, возможно назидательно, но без особенностей. В таком случае вряд ли можно сказать, что бой был договорным.

Вероятность договорного боя

Бои с заранее известным исходом больше распространены на любительской спортивной арене. Там нет многочисленных контрактов с телекомпаниями и спонсорских договоренностей. Тем более бой такого высокого класса вряд ли подходит для мошеннических схем.

С меньшей вероятностью бой является договорным, потому что это может обернуться в серьезные проблемы для турнира и организаций-участников. Вряд ли в американских организациях, считающихся элитными наряду с японскими, руководство будет рисковать репутацией и доверием зрителей ради 40 секунд.

Индивидуальный подход

Каждый боец сам решает, хочет ли он драться или поддаваться. Возможно, именно так думал Серроне, когда выходил в октагон. Это говорит не только о желании поскорее получить деньги, но и о неготовности к сопернику с точки зрения психологии и физиологии.

Хотя если бы американец не был готов физически, его бы сняли с боя еще до начала. В таком случае можно говорить о проблемах с точки зрения психологии и техники Серроне, ведь американец даже не пытался изменить ход боя в свою сторону.

Стоит предположить, что американский боец умышленно поддавался ирландцу по собственной воле, и договорного боя здесь не было. На это есть две причины. Первая — бой был слишком коротким, а вторая — нет смысла терять зрителей и репутацию, если бои лучших спортсменов собирают огромные бюджеты.