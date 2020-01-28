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Автор Владан Джурич

Почему и как спорт связан с политикой?

Спорт

Мировой спорт XXI века стал напрямую связан с политикой. Примеров этому масса: вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России, дело Ламина Диака о коррупции и зимняя Олимпиада на фоне ядерной угрозы Северной Кореи. Все примеры показывают, что спорт теперь функционирует вместе с политикой.

Спорт не был таким, если рассматривать его хронологию. Со времен античности спортивные мероприятия становились настоящим механизмом для приостановки войн и политических дискуссий. Люди могли отвлечься от дел государства для того, чтобы насладиться выступления спортсменов на Олимпийских играх.

Единственное, что связывало спорт с политикой в античное время — законодательство. Государство создавало законы, которые отвечали за проведение и контроль спортивных мероприятий.

В то время спорт уже становился частью экономики и политики, выполняя ряд социальных функций, например, популяризацию здорового образа жизни или культуризма.

Инструмент политики

Современная научная литература пестрит фразами, связанными с политическими функциями спорта. И на самом деле это логично, поскольку с начала 2000-х политика стала просто неотъемлемой частью в спорте.

Она особенно заметна, когда речь идет о спортивных скандалах. Если происходит конфликт в спорте, то первым делом стараются обвинить политиков, замешанных в деле. В этом особенность российского и даже мирового спорта.

Спорт, с одной стороны, действительно считается инструментом политической деятельности. Его иногда называют "мягкой силой", где имеется в виду косвенное влияние политики на спорт. Наиболее яркий период, в котором проявлялась "мягкая сила" в спорте — это холодная война.

Роль Олимпийских игр

Большое значение для политики привнесли Олимпийские игры. Они выполняют ряд социальных функций — объединяют народ воедино, повышают популярность к занятию спортом и развивают патриотизм.

Что более важно, каждый спортсмен, выступающий под флагом своей страны, как бы показывает свои чувства к родине. Чем сильнее его чувства и лучше результаты, тем больше фанатов он получит.

Олимпиада также влияет на популярность всей страны, а не просто спорта. После Чемпионата мира по футболу 2018 полностью преобразился Саранск, повысилось количество туристов в Москве. Около 5 миллионов человек посетили города турнира во время ЧМ-2018.

Аналогичная ситуация с зимней Олимпиадой в Сочи-2014. Благодаря многоструктурным изменениям город превратился в настоящий мегаполис, что увеличило приток отдыхающих.

Отношения между США и Китаем

В начале 70-х отношения между Соединенными штатами и Китаем оставляли желать лучшего. Не было конкретной вражды, но обстановка напоминала ледяной айсберг, где под водой была скрыта масса возможностей для развития международных отношений.

Вскоре все изменилось, когда коммунистическая партия Китая пригласила американскую сборную на турнир по настольному теннису. Китайцы решили поступить очень хитро, выслав приглашение прямо во время проведения чемпионата мира в Японии.

По итогам китайско-американские отношения стали лучше, появились новые спонсоры для американской сборной, и подорвались взаимоотношения между Японией и Китаем. Пример показывает, как через спорт можно регулировать и создавать политические отношения между странами, а это всегда создает пути для развития экономики страны.

Опыт Югославии

К сожалению, во времена войны в Югославии произошло много потерь, в том числе спортивных. В 1992 году сборная Югославии была отстранена от участия в чемпионате Европы по футболу из-за военного положения.

Вместо Югославии на турнир пришла Дания — страна, которая не смогла пройти даже квалификацию. В итоге Дания, которая не должна была участвовать, забрала титул чемпиона Европы. Это еще один случай, когда политика может повлиять на спорт.

Таким образом, следует предположить, что политика связана со спортом по двум причинам.

Во-первых, спорт развивает имидж страны, а спортсмены выражают свое отношение к родине, приходя на турнир с флагом и гимном. Во-вторых, улучшается экономическая ситуация, ведь на турниры часто приезжают зарубежные спортсмены и спонсорские компании в поисках новых контрактов.

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