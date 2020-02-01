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Автор Владан Джурич

Что нужно знать о допинге в спорте?

Спорт

Допинг в спорте набирает обороты на фоне разбирательства Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Россией в Спортивном арбитражном суде (CAS). Количество запрещенных препаратов постоянно растет, о чем говорит количество научных публикаций.

Скандалы в допинге стали набирать обороты после "Мельдония" — препарата, включенного в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Изучив химические свойства "мельдония" можно прийти к выводу, что это классический милдронат — это лекарство для сердца, необходимо для поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы.

Понятие допинга

До сих пор ставятся вопросы о термине допинга. Дело в том, что под допингом понимают вещества или лекарства, повышающие физическую силу. В мировом спорте много используются диуретики — мочегонные средства.

Они не способны повысить выносливость. Их используют для быстрой сгонки веса, а еще чаще применяют для извлечения допинга. Вскоре эту хитрую схему раскрыли, и диуретики стали допингом, хотя фактически им не являются.

Поскольку термин не определен корректно, то очень сложно доказать, что спортсмен действительно использовал запрещенный препарат. ВАДА приняла хитрое решение, создав антидопинговый кодекс.

Согласно кодексу ВАДА, под допингом понимают повышенное количество веществ, влияющих на физическое состояние спортсмена. Допингом признают не только само вещество, но и желание спортсмена искусственно повысить свои физические навыки.

При этом пока неизвестно, что может ждать спортсмена, который неосознанно принимал допинг или не по своей воле. В таком случае можно вообще вычеркнуть термин допинг и идти с апелляцией в CAS.

Группы допинг-препаратов

Допингом признаются 5 групп веществ: стимуляторы, наркотические средства, анаболики, бета-блокаторы и диуретики. Все группы веществ могут применяться по двум сценариям — долгосрочно во время тренировок и краткосрочно до соревнований.

Самыми популярными допинг-веществами считаются стимуляторы и анаболики. Они используются довольно часто в тяжелой атлетике. Стимуляторы обладают свойством влиять на центральную нервную систему. Это позволяет повысить физическую силу, соблюдая дозировку и длительность применения.

К менее популярным веществам относят наркотики-анальгетики, отрицательно влияющие на состояние печени. В первую очередь, при длительном применении наркотической группы препаратов развиваются болезни печени и сердечно-сосудистой системы.

Бета-блокаторы тоже не получили большой популярности в мировом спорте, поскольку они сложнее всех выводятся из организма. Блокаторы оказывают ограниченное действие на сердце, снижая количество сокращений. В итоге это приводит к возможности выполнить больше упражнений.

Краткосрочный допинг

К краткосрочным допинг-веществам относят те же диуретики и наркотики. Наркотические вещества могут как повысить, так и снизить артериальное давление. При повышении дозировки наркотических средств часто могут использовать мочегонные средства. После этого тренировки будут под запретом, пока организм не восстановится.

Под краткосрочный допинг могут также попадать специфические вещества, например, седативные препараты, вводящие организм в состояние полусна.

Краткосрочный допинг популярен для применения перед соревнованиями. Благодаря короткому эффекту лекарства он не считается чересчур вредным для организма.

Долгосрочный допинг

К долгосрочным препаратам относят астероидные анальгетики и анаболические средства. Они повышают физическую силу со временем. Обычно прием проводится во время тренировок, что позволяет даже измерять результаты после каждого упражнения.

Допинг долгосрочного типа имеет накопительный эффект, схожий с антибиотиками. Спортсмен принимает, например, анаболики с определенной периодичностью в течение нескольких недель. Организм начинает привыкать к веществам и перестраивается, в результате чего меняется метаболизм и чувствительность мышечной ткани.

При этом повышается количество белков, что увеличивает процесс синтезирования. По итогу — спортсмену обеспечен быстрый набор мышечной массы.

Исключение из правил

Единственное вещество, которое еще не признано ВАДА в качестве допинга — это нестероидные анальгетики. Проще говоря, это успокоительные средства, работающие по принципу седативных препаратов, но с меньшим эффектом.

Их можно использовать для нормализации состояния спортсмена после приема допинга или в качестве разгрузочных дней во время упрощенных тренировок.

Влияние на здоровье

Главная проблема допинга — привыкание, ухудшение здоровья и развитие заболевания. Риск осложнений повышается, когда совмещается краткосрочный и долгосрочный допинг. Чаще всего в комплексе вещества дают больший результат, но последствия могут быть страшнее.

В первую очередь нарушается работа сердечно-сосудистой системы и печени. Для лечения придется бросать большой спорт и переходить на особый режим питания с медикаментозной терапией.

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