Тихонов и Губерниев: кто прав, а кто виноват

Во время выступления сборной России в Кубке мира по биатлону на своем сайте легендарный биатлонист Александр Тихонов грубо высказался в адрес телекомментатора Дмитрия Губерниева. Кто прав в этой ситуации, а кто повел себя неправильно — попробуем разобраться.

Скандал случился во время очередного этапа выступлений биатлонистов на Кубке мира, проходившего в Оберхофе (Германии). Россияне выступили не лучшим образом — спад длится уже не первый год. На данный момент отечественные биатлонисты проигрывают уже более 60 гонок.

Звезда биатлона

Александр Тихонов — выдающийся биатлонист, забравший 4 золотые медали подряд на зимних Олимпиадах в эстафетных заездах. В одиночном заезде Тихонов завоевал только серебро. В целом же Александр Тихонов один из самых известных биатлонистов в истории мирового зимнего спорта.

На чемпионатах мира Тихонов забрал домой 11 золотых медалей. Это выдающийся результат. Фанаты Александра относятся к биатлонисту с симпатией. Отсюда можно предположить, что большинство людей поддержат мнение четырехкратного олимпийского чемпиона.

Голос биатлона

Дмитрий Губерниев — телевизионный комментатор на канале "Матч ТВ". Он один из важнейших экспертов в биатлоне и ведущий комментатор. К Дмитрию отношение разнится в зависимости от вкусов и предпочтений людей.

Можно предположить, что примерно половина зрителей спортивного канала разделяет мнение Губерниева, а другая половина, напротив, относится критично к комментариям Дмитрия. В комментаторской деятельности всегда больше споров — это вполне нормальная ситуация.

Проблема Губерниева в том, что он стал широкопрофильным экспертом, перейдя от биатлона в футбол, легкую атлетику и даже шоу-бизнес. Для зрителей телеканала "Матч ТВ" это, конечно же, вызывает вопросы, иногда недоумения.

Это связано с тем, что действительно трудно быть специалистом сразу в нескольких областях, особенно в спорте, где важную роль играют технические моменты.

Суть конфликта

На своем сайте Александр Тихонов написал пост, где грубо высказался в адрес Дмитрия Губерниева. Во время Кубка мира по биатлону телевизионная группа вместе с Губерниевым в рамках программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" задавала актуальные вопросы биатлонистам.

В посте олимпийского чемпиона говорилось, что "команда и так уже добита". По мнению Александра Тихонова, Губерниев задавал наводящие вопросы, оказывая на спортсменов давление.

Легендарный биатлонист также высказался о передаче Губерниева в рамках которой спортсменам задавали вопросы. Тихонов утверждает, что не знает ни одного человека, кто бы смотрел передачу с Дмитрием без отрицательных эмоций.

В дополнение Тихонов добавил реакцию людей, обсуждающих деятельность Губерниева на информационном портале Sports. ru. В основном было сказано только плохое, чего и следовало ожидать.

Губерниев ответил на слова Тихонова в ироничной форме. Он напомнил Тихонову не лучшую часть из его жизни, когда биатлониста судили за попытку убийства.

В 2000 году олимпийского чемпиона обвинили в покушении на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По завершению следствия Тихонов скрывался заграницей.

Позиция Тихонова

С Александром Тихоновым можно согласиться в одном моменте. Российские биатлонисты не показывают таких результатов, как на зимней Олимпиаде в Сочи-2014. Действительно, была проблема с шлифовальной машиной, к этому добавились проблема с выплатами Международного союза биатлонистов (IBU).

Главная причина плохих результатов — психологическая усталость. К этому можно добавить жесткий подход Союза биатлона России (СБР) к тренировкам и дефицит кадров.

На этом фоне биатлонисты еще и показывают плохие результаты на соревнованиях. Конечно же, вопросы про шлифмашину добавят только масла в огонь, потому что спортсменам и так тяжело.

В блоге Александра Ивановича, возможно, был один лишний момент. Тихонов предрек скорейшее завершение карьеры Губерниева, чем явно мог задеть не только телекомментатора, но и его поклонников и коллег в "Матч ТВ". Это не первое упоминание об этом.

Позиция Губерниева

Дмитрий Викторович сразу же напомнил Тихонову о неудачном периоде его жизни — покушении на убийство. Своим ответом он конкретно разозлил четырехкратного олимпийского чемпиона. С одной стороны, ответ телеведущего выглядит грубым, но с другой Губерниева часто критикуют за разнообразие его деятельности.

В этом нет ничего плохого, особенно на телевидении, где подобные скачки в карьере могут встречаться часто, как, например, у Тины Канделаки, сменившей интеллектуальные передачи на спортивные.

Хочется верить, что конфликт между голосом и легендой биатлона быстро иссякнет. Тихонов и Губерниев — выдающиеся личности, пережившие различные провалы в карьере, но именно такой агрессивности хотелось бы пожелать российским биатлонистам в их выступлениях.