Повышение возрастного ценза в фигурном катании: все за и против

В фигурное катание однозначно пришла техническая революция. Она наиболее заметна в женском спорте, о чем говорят последние результаты Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой.

Молодые фигуристы приходят не просто в отечественный спорт, а взрывают мировую арену своими выступлениями, сметая на своем пути взрослых спортсменов. За такие результаты можно поздравить заслуженного тренера Этери Тутберидзе, воспитавшая одно из лучших молодых поколений фигуристов.

Можно предположить, что большая часть взрослых спортсменов недовольна тем, что молодые начинают вытеснять их. Это логично, но на проблему можно взглянуть иначе. Пока непонятно, взрослые фигуристы хотят вытеснить молодых ради собственной популярности или они беспокоятся за молодое поколение спортсменов на льду.

Мнение Кииры Корпи

Финская фигуристка Киира Корпи четко заявляет о введении возрастного ограничения для фигурного катания. По мнению спортсменки, нет еще доказанных исследований о воздействии спортивных нагрузок на льду на молодой организм.

Действительно, если посмотреть научные работы, посвященные профессиональному спорту, то все они говорят о взрослых фигуристах. Это может означать то, что ученые не хотят рассматривать молодых в фигурном катании, поскольку они по умолчанию не могут быть готовы к профессиональным выступлениям.

Теперь такая необходимость появилась. Девочки в 15-17 лет выходят на мировую арену, преодолевая сверхвысокие нагрузки для юного организма. Логично, что тело будет изнашиваться гораздо быстрее, а психика будет проявлять себя неоднозначно из-за своей нестабильности.

Мнение Кейтлин Уивер

Канадская фигуристка выступала за повышение возраста в фигурном катании. По мнению спортсменки, профессиональное катание на льду превратилось в гонку, кто кого раньше обгонит. Причем счет идет не на количество технических элементов, а на возраст спортсменов.

Если рассмотреть ситуацию ближе, то можно точно сказать, что первая техническая революция случилась в мужском фигурном катании. Тогда стало заметно больше молодых фигуристов.

Аналогичная ситуация с женским спортом на льду. Можно отметить, что молодое трио Тутберидзе показывает невероятные результаты, но долго ли смогут продержаться девочки - неизвестно.

Проблема повышения возраста заключается в том, что взрослые спортсмены пытаются оставить свое место, сохранить статус, а молодые пытаются угнаться за взрослыми. В итоге юные фигуристы быстро заканчивают карьеру, а взрослые теряют узнаваемость.

За повышение возраста

Повысив возраст в фигурном катании, можно добиться разделения спорта на категории для молодых и взрослых. В таком случае молодые, конечно, не станут меньше тренироваться, но зато они не будут ограничивать взрослых спортсменов от мировой арены.

Повышенный возраст позволит сохранить психологию и физическое состояние юных дарований. В таком случае молодые спортсмены не будут подвергать себя аномальным нагрузкам. Хотя это маловероятно, если представить тренировки Тутберидзе.

Против повышения возраста

Если повысить возрастной ценз в фигурном катании, то это может вызвать много конфликтов. Во-первых, юным спортсменам придется выступать на менее значимых турнирах, а это, как правило, меньшие деньги. Во-вторых, нужно измениться психологии молодых фигуристов, ведь каждый спортсмен мечтает перебраться в лигу повыше.

Если возраст оставить в покое, то карьера всех спортсменов сократится, и это, возможно, будет напоминать о заявлении Алины Загитовой. Понятно, что фигуристы не станут массово уходить из спорта, но они переключатся на локальные соревнования после плотных тренировок в юном возрасте.