Две системы фигурного катания: Россия и Америка

В мировом спорте признаются две сильные школы фигурного катания: российская и североамериканская. У каждой из них своя спортивная система. Какая из них лучше зависит от самого спортсмена, но отличия между системами различны.

Понимание системы фигурного катания говорит о состоянии спорта. Можно с уверенностью сказать, что российская система имеет гораздо больше положительных сторон за счет новой технической революции, начало которой положила заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Менталитет фигуристов

Отношение к тренировкам у американских и российских фигуристов совершенно разное. Если российская школа учит с ранних лет, что придется много работать и трудиться, чтобы выйти на лед, то в американском подходе ответственно заявляют, что фигурное катание - искусство.

Отсюда можно предположить, что хореография в Северной Америке развита немного лучше. Однако у России развиты технические приемы и общий объем работы. С этой точки зрения у российских фигуристов психология может быть слабее из-за того, что спортсмен скован чувством работы.

Возрастные цензы

С 2014 года в России началась и активно процветает техническая революция. Это значительно изменило российский спорт. Теперь в фигурное катание приходят молодые спортсмены, например, Алина Трусова или Алена Косторная. С одной стороны, спорт на льду прогрессирует, но с другой снижает популярность и возможности выступлений для взрослых фигуристов.

В Северной Америке сохранился старый принцип возрастных ограничений. Молодые фигуристы приветствуются, но все-таки доля взрослых гораздо больше молодых. Возможно, это связано с тем, что технических революций в Северной Америке практически не было. Но это не значит, что фигуристы стали хуже выступать. Американские школы учат своих спортсменов выступать на классе, а, как известно, высококлассные фигуристы - это взрослые спортсмены.

Финансирование фигурного катания

В плане финансовых вопросов обе системы могут вызвать кучу вопросов. Сразу стоит сказать, что американская система более либеральна, потому что затрагивает взаимодействия спортсмена с посредническими компаниями.

Американских фигуристов финансирует не только государство, но и спонсорские компании. Обычно спортсмену самому предоставляется возможность выбрать интересную ему организацию.

В российской системе все совершенно наоборот. Все выглядит намного сложнее, поскольку системой управляет государство. Соответственно, за финансирование отвечает федерация: она договаривается со спонсорами, организовывает тренировки и поддерживает спортсменов.

Российская система выглядит простой для спортсмена, поскольку ему не нужно концентрировать свое внимание на бумажных и денежных вопросах. Американская система более либеральна, поэтому позволяет спортсмену распоряжаться имеющимися ресурсами через посреднические компании.

Принятие решений

В Северной Америке более лояльное отношение к фигуристам. Они вольны выбирать себе тренера, а в спорных моментах спортсмен имеет больший вес. В российской системе главным управляющим органом является государство, а это значит, что вес спортсмена имеет меньшее значение.

Таким образом, российская система фигурного катания старается брать на себя все обязательства фигуристов по бумажным и денежным процессам. Это позволяет спортсмену настроиться на работу и не отвлекаться, но при этом мешает ему с точки зрения психологии, ведь каждый фигурист знает себе цену и не позволит решать за него.

Подводя итоги, стоит сказать, что российская система более ограничена в плане принятия решений. Самостоятельно выбрать тренера в России можно либо с большим трудом, либо с громким скандалом. В Северной Америке система фигурного катания выглядит проще - к спортсмену относятся лояльно, дают больший выбор, и в целом относятся к спорту на льду как к виду искусства.