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Автор Владан Джурич

Как спортсмены помогают борьбе с пожарами в Австралии

Спорт

Ужасающие пожары продолжаются в Австралии. Следы пожаров видны даже из космоса, а на восстановление лесов может понадобиться более ста лет. На помощь по борьбе с пожарами приходят не только разные страны, но и спортсмены.

Все-таки спорт имеет большой вес на мировой арене. Об этом было известно и ранее, но когда спортсмены высокого класса начинают поддерживать целую страну для спасения лесов и животных, чувствуется особая значимость спорта.

Мировой спорт — далеко не бедная отрасль. Крупные спортивные организации, а также спортсмены зарабатывают крупные суммы. Логично предположить, что общими усилиями только одни спортсмены могут набрать огромные деньги для помощи Австралии.

Теннис

Теннисисты, пожалуй, единственные спортсмены, сплотившиеся для поддержки борьбы с пожарами. Был проведен даже специальный матч в честь поддержки.

Благотворительность в спорте распространенная вещь, но теннисисты постарались больше всех. Это неудивительно, поскольку Australian Open — значимый турнир для всех спортсменов.

В рамках благотворительного матча, в котором выступали испанец ракетка мира Рафаэль Надаль, и швейцарец Роджер Федерер пожертвовали 172 тысячи долларов на борьбу с пожарами. После матча Надаль отдельно посоветовался с Федерером, и было принято коллективное решение.

Австралийский теннисист Ник Кирьос публично заявил, что собирается переводить 200 долларов каждому пострадавшему от пожаров за каждый эйс. Идею поддержали и другие австралийские теннисисты: Алекс Де Минуар и Джон Миллмен. Алекс дал согласие на 100 долларов пожертвований за каждый эйс, а Джон обещал 250 долларов пострадавшим за реализованный эйс.

Женские теннис тоже не забыл про благотворительность. Чешская теннисистка Каролина Плишкова также согласилась поддержать каждого пострадавшего за исполненный эйс в матчах. Это особенно актуально во время январских турниров.

Всеми известная россиянка Мария Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов семьям пострадавших от пожаров. Ее идею поддержал сербский теннисист Новак Джокович.

Молдавские теннисисты Раду Албот и Александр Козбинов пожертвуют за каждый эйс по 100 долларов. Спортсмены реализовали более 20 эйсов на двоих.

"Формула-1"

Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду "Мерседес", пожертвовал более 300 тысяч евро благотворительным компаниям, занимающихся помощью пострадавшим в Австралии. По словам Хэмилтона, часть средств направлены на помощь пожарным, а другая в благотворительный фонд.

В своем Instagram-аккаунте автогонщик призвал подписчиков помочь пострадавшим вместе. Гонки высшего класса "Формула-1" проводятся в Австралии с 1996 года, и трасса "Альберт Парк" считается также одной из самых современных мировых арен.

Выгода от пожертвований

Благотворительность в спорте влияет также сильно, как взаимосвязь политики и спорта на общее состояние мировой арены. Стоит отметить, что в любом действии спортсмены могут найти выгоду от своих пожертвований.

В первую очередь стоит сказать, что пожертвования делали в основном спортсмены, часто выступающие на турнирах в Австралии, то есть пилоты "Формулы-1" и теннисисты высокого уровня.

Это не значит, что другие виды спорта отказались от пожертвований. Они их, скорее всего, делают совместно командой через спортивные клубы или напрямую через посреднические компании.

Это выгодно спорту, потому что поддерживаются крупнейшие спортивные площадки и поднимается рейтинг спортсменов. В этом нет ничего плохого, поскольку все средства направлены для помощи пострадавшим.

Пожар в Австралии стал одним из самых масштабных пожаров в истории. Он унес жизни более миллиарда животных и более 20 человек.

Темы теннис пожары australian open формула-1 лесные пожары
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Как спортсмены помогают борьбе с пожарами в Австралии
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