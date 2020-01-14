Евгений Чижмин: "Хоккей сегодня стал невзрачным"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался не так давно о том, что родители порой платят тренерам за то, чтобы их дети попадали в состав. Он считает, что родители таким образом убивают своего ребенка, который теряет время, занимаясь тем, к чему нет таланта. Он также сетует и на то, что такие дети "убивают" хоккей. О том, что сейчас творится в российском хоккее, рассказал Pravda.ru экс-хоккеист Евгений Чижмин.

Действительно ли некие элиты могут погубить этот вид спорта, проталкивая своих детишек? Как складывается ситуация с хоккеем сегодня?

Сейчас существует много школ хоккея разного уровня. Конечно, у родителей имеется интерес, им хочется, чтобы их мальчик играл в хоккей. При этом ребенок ходит часто и в другие секции. Они думают, что если ребенок занимается в спортивной школе и загружен по максимуму целый день, то у него не будет оставаться времени на всякие пустяки. Но это утопия. Отбор в хоккей должен вестись целенаправленно, если у ребенка есть предрасположенность. Хоккей — дорогой вид спорта, это и приобретение инвентаря, и подготовка. Зачастую нужны индивидуальные занятия, дополнительные тренировки, чтобы выявить и определить, насколько мальчишка интересен и сможет ли в будущем стать хорошим хоккеистом.

Что вы можете сказать в целом о коррупции в хоккее сегодня? Ходят истории, что некоторые игроки попадали в ВХЛ, покупая себе места.

Я не скажу, что этого нет, и не буду говорить, что это есть. Но подразумеваю, что возможна такая ситуация для того, чтобы попасть в элиты хоккея, где крутятся большие деньги.

Что государство сейчас делает для развития хоккея?

Старается строить открытые катки в районах. Правда, они технически часто никак не поддерживаются. У нас дворовый и открытый хоккей практически ушли в никуда. Сейчас все стараются идти в залы. Но любому катку нужно выживать. Значит, есть определенный вид коммерции. На сегодня техническая база школ (не везде) очень унылая. Хоккей — это не только ледовая подготовка. Очень важный аспект — подготовка общефизическая. Это тренировки в залах, на улице, с тренажерами и так далее. И такие, конечно, варианты не у многих школ есть. Я считаю, что нет общей программы государства по развитию именно нашего вида спорта. Давайте посмотрим на высший эшелон — наша сборная. Честно скажу, что-то нужно делать, потому что они играют на слабом уровне. К сожалению, мы проигрываем. В России остается мало хоккеистов, большая часть старается уехать, поскольку там больше шансов профессионально вырасти.

Если говорить честно, то сколько молодых ребят 18-20 лет играют в КХЛ уже на взрослом уровне? Практически их нет, потому что не дают шансов. Раньше все было на уровне государства. А сейчас все сошло на нет. Хоккей стал невзрачным.