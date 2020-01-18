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Автор Владан Джурич

WADA: очередной счет в адрес России

Спорт

Вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от участия в международных соревнованиях до сих пор не успокаивает общественность. Окончательное решение остается все равно за Международным арбитражным судом (CAS), но ВАДА никак не успокоится.

Агентство опубликовало публичный материал о взносах стран-участниц в бюджет ВАДА. России также пришел счет на "оплату" — чуть более одного миллиона долларов. Конечно, это не столь большая цифра, тем более для России, но нужно ли это оплачивать стране на фоне разбирательств — непонятно.

Счет за санкции

После вердикта ВАДА на Россию были наложены определенные санкции, которые пока считаются условными. В списке рекомендаций ВАДА об отстранении России был указан штраф за нарушение антидопингового кодекса в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, что ВАДА обвиняет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в махинациях с базами данных Московской антидопинговой лаборатории.

Самое интересное, что помимо штрафа в 100 тысяч долларов России еще выставляют счет на оплату взноса в бюджет ВАДА. Проблема далеко не в деньгах, поскольку Россия регулярно платит агентству. Даже в 2015 году, когда РУСАДА было лишено лицензии, взнос поступал на счета ВАДА.

Развитие допингового скандала

На фоне замершего скандала между ВАДА и Россией в ожидании вердикта CAS сумма ущерба в стране постоянно растет. Допинговый скандал явно превысил более десятка миллионов долларов.

В первую очередь растут расходы на восстановление федераций. Как известно, от давления ВАДА больше всего пострадали легкая атлетика и биатлон. За сезон проверили сотни спортсменов. Естественно, за все эти операции нужно платить, причем немало.

Кроме того, нужно учесть психологическое состояние спортсменов. Если функционеры могут проще перенести допинговый скандал, то на спортсменах это может сказываться пагубно. Компенсировать это можно только деньгами.

Самая большая доля расходов, судя по всему, придется на консультантов и юристов, защищавших Россию в арбитраже.

Напомним, что судебный процесс может длиться до трех месяцев, и каждый аргумент будет заслушан с чистого листа. Плюс в разбирательстве присутствует дело Родченкова, который был причастен к изменению проб Московской лаборатории. Таким образом, судебный процесс может затянуться из-за сложности дела.

Поведение ВАДА

ВАДА продолжает "выкачивать" деньги из российского спорта. Мало того, что требуется выплатить штраф, так еще нужно внести средства в бюджет ВАДА, компенсировать ущерб спортсменам, федерациям и оплатить услуги специалистов, защищающих Россию в CAS.

Как известно, годовой бюджет агентства составляет 38 миллионов долларов. Теоретически Россия может отказаться от уплаты взноса для ВАДА. В таком случае антидопинговая организация лишится примерно 2,6% от общего бюджета, что никак не повлияет на финансовое состояние компании.

Однако проблема не в деньгах. Если отказаться от оплаты взноса, то это может вызвать новые проблемы для страны, а они сейчас совсем не нужны. ВАДА ведет себя агрессивно по отношению к России и требует денег.

Главная проблема отношений России и ВАДА

Проблема в том, что российский спорт никак не влияет на ВАДА. Функционеров никто не спрашивает об изменениях в антидопинговом кодексе.

Про влиятельных российских топ-менеджеров, сотрудничающих с ВАДА, тоже речи не идет. Другими словами, внутри ВАДА точно можно не ждать поддержки даже несмотря на смену руководства антидопингового агентства.

По сути, ВАДА требует денег за воздух, а точнее за возможность вернуться на мировую арену спорта. При этом неизвестно, как закончится разбирательство в CAS. Пока вопрос о судебном процессе обсуждается, Россия регулярно расходует средства на спорт.

Остается верить в то, что все решится в арбитраже. У России есть все шансы на выигрыш и на проигрыш, потому что дело рассматривается "с нуля". При этом вряд ли можно поверить в то, что отказ от оплаты взноса приведет к новым санкциям.

Есть ряд стран, не имеющих своего антидопингового агентства, но это не запрещает им носить флаг страны. С другой стороны, после санкций ВАДА стало ясно, что дело носит политический характер. Отношение ВАДА к России уже значительно изменилось спустя столько лет, и, к сожалению, к мнению ВАДА прислушиваются зарубежные функционеры.

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