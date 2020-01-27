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Автор Владан Джурич

Главная проблема молодежного хоккея России - коррупция

Спорт » Командные виды » Хоккей

Разговоры о большой доле коррупционных дел в хоккейном мире продолжают набирать обороты. Если во взрослых лигах таких случаев мало, то в молодежном хоккее все более напряженно. Почему это так — попробуем разобраться.

Один из известнейших экспертов хоккейного мира в России — двукратный олимпийский чемпион Игорь Николаевич Ларионов. Во время Молодежного чемпионата мира (МЧМ-2020) Ларионов часто общался с прессой. Диалоги могли растягиваться на долгие 10-15 минут. Обычно в них всегда все предсказуемо — играли плохо, есть недочеты и так далее по списку.

После финальной игры молодежки с Канадой Ларионов снова вел долгие разговоры с прессой. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы полностью раскритиковать молодежный хоккей, и в принципе есть, за что.

Дело в том, что Ларионов — уважаемый спортивный критик. Порой его замечания могут звучать резко, но все разговоры с прессой в период проведения МЧМ-2020 доказывают его подход к критике. Ларионов всегда говорит откровенно, что он думает о хоккее.

Недостаток широкопрофильных специалистов

Действительно, если задуматься, то кроме Лариона нет конструктивных критиков, хотя это уважаемое занятие. Любой спортивный функционер уважает позицию каждого эксперта, и не хочет задеть мнение человека. Кроме того, любое сказанное может плохо отразиться на карьере функционера, особенно для российских специалистов.

В этом и отличие Ларионова от многих экспертов — он не молчит, а говорит все то, что вызывает у него сомнения. Такие специалисты, как Игорь Ларионов, встречаются редко, потому что считаются широкопрофильными экспертами. Они могут выступать в роли консультантов спортивных клубов, тренеров хоккейных команд и даже организаторов турниров.

Однако если Ларионов приводит случаи коррупции в разговоре с прессой, то почему не было никаких обращений в соответствующие органы или к представителям Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Федерации хоккея России (ФХР)? На этот вопрос ответа так и не получено, но Ларионов не похож на человека, который хотел бы навредить молодежному хоккею.

Мнение главы МХЛ

Естественно, о высказываниях Игоря Николаевича узнал директор МХЛ Алексей Морозов. Он прокомментировал слова Ларионова, сказав, что они "вызывают полное недоумение".

По мнению Морозова, Игорь Николаевич не должен был говорить об этом со СМИ. Он советует Ларионову обратиться к директору лично или решить вопросы через представителей федерации.

В словах Морозова есть искра тайны — будто бы он намекает критику, что так говорить нельзя. При этом вполне возможно, что в коррупционных делах может быть замешан любой функционер.

Слова Алексея Морозова звучат вполне адекватно, но не слишком доверчиво, потому что он и относится к числу "молчаливых" экспертов. Ларионов же в свою очередь старается донести не только до узкого круга лиц, но и до всего спортивного мира, что коррупция в молодежке — главная проблема.

Способы борьбы с коррупцией

Как известно, любое коррупционное дело мешает развитию спорта. Оно не дает возможности развиваться хоккеистам, а в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) попадают только "свои". В итоге молодые таланты вечно остаются на скамейке штрафных и бросают большой спорт.

Проблема коррупции ухудшается на фоне "омолаживания" спорта. То есть, в хоккей приходит все больше молодых спортсменов, а если коррупция в МХЛ и ВХЛ продолжится, то скоро она может перейти и в КХЛ.

Для борьбы с коррупцией уже были придуманы специальные методы, за что спасибо Ларионову, который успешно реализовал интересный проект. Игорь Николаевич совместно с ФХР работают над горячей линией для российских хоккейных лиг, где любой желающий может заявить о факте коррупции.

Горячая линия действительно может помочь, но остаются сомнения, будет ли много обращений. С одной стороны, пострадавшие от коррупции могут не захотеть разбираться с этим, и звонить с выяснениями на линию.

С другой стороны, Ларионов, кажется, готов провести индивидуальное расследование по всем коррупционным случаям, чтобы избежать потерь в молодежном хоккее.

В любом случае, разговор Ларионова с прессой — это первый шаг к возможной революции в молодежном хоккее. Когда она случится — неизвестно. Все зависит не только от одного критика. Для достижения результата требуется участие всех или, по крайне мере, большинства функционеров.

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Главная проблема молодежного хоккея России - коррупция
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