Уйдет ли Брагин после поражения на МЧМ-2020?

5 января закончился Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России уступила канадцам в финальном матче со счетом 3:4. В прессе сразу появилась информация о возможном уходе главного тренера молодежной сборной Валерия Брагина.

На самом деле, слухи об уходе Брагина начались еще до старта Молодежного чемпионата мира. Считалось, что для тренера поставить цель значит выполнить ее, и ничего другого быть не может. С каких пор в хоккейном мире стали так цепляться к достижению целей? В Федерации хоккея России (ФХР) такого подхода точно нет.

Пост главного тренера в молодежной сборной направлен не только на победу в финале МЧМ-2020. По большей степени кажется, что молодежка совместно с ФХР преследуют другую цель, а именно — показать качественный хоккей, и это Брагину точно удалось сделать.

Поддержка ФХР

Хоккейная федерация полностью поддерживает Валерия Брагина. Вице-президент ФХР Роман Ротенберг уверенно сказал, что выгонять никого не собирается. Действительно, если вспомнить все матчи молодежки на МЧМ-2020, то Россия смотрелась гораздо лучше многих других фаворитов.

Качество игры — это и есть стратегия, которую преследовал Брагин. Конечно он остался недоволен финалом, и считает, что команда могла сыграть лучше, но сама по себе игра была на высоком уровне. А ФХР это ценит, и поэтому они точно поддержат главного тренера молодежки.

Слухи о КХЛ

В СМИ регулярно появлялась информация о переходе Брагина в КХЛ. Даже если это случится, есть сомнения, что путь этот закончится очень быстро для российского специалиста. Хотя в КХЛ зарплаты намного выше, но зато и риск большой.

Поэтому переход Брагина в КХЛ остается слухом. Для мира прессы всегда интересно "прикинуть" ситуацию, посмотреть на спортивного специалиста в другом ключе. Поэтому и появляются разные слухи в виде "прогнозов" на дальнейшее развитие карьеры Валерия.

Вероятность перехода конечно же есть, но вряд ли это случится. Брагин на данный момент лучший тренер молодежки по хоккею. Найти ему замену будет трудно.

Отношение сборной к Брагину

Если ФХР относится хорошо и доброжелательно к Брагину, то команда сборной уже убавила трепещущий интерес к главному тренеру. Это связано с приходом Игоря Николаевича Ларионова — одного из лучших спортивных критиков всех времен.

Само отношение команды к тренерскому Брагину выглядит обычным. В них нет особой насыщенности, которая была в 2014 году. Возможно на ухудшение отношений повлиял прошлый неудачный опыт, когда команда Брагина вылетела в четвертьфинале турнира, но это совсем другая история с совсем другим составом.

Со временем Брагин изменил отношение к хоккею, команде и игре в целом. Российский спорт на льду стал не просто современным, но и качественным. Таким образом, чаша весов никуда не склонилась, а зависла в практически ровном положении.

Будущее тренера молодежки

Валерия Брагина ждут дальнейшая работа и много сложной работы со сборной. Уход маловероятен, а искать нового тренера никто не станет. Брагин проверенный специалист, а поиск нового специалиста может привести к неожиданным последствиям, в том числе и результатам.

Остается надежда, что молодежная сборная России по хоккею будет еще улучшать качество игры. По большей степени команде нужно уделить внимание работе с эмоциями. В финале МЧМ-2020 россиянам не хватало эмоциональной стабильности. Характер и тактическая составляющая были на высшем уровне.

На основе текущего состояния молодежки и отношения сборной к главному тренеру, Брагин с большей вероятностью останется на посту тренера молодежной сборной по хоккею. Напомним, что контракт Брагина заканчивается летом, но может быть продлен, поскольку был подписан по системе "2 года + 2".