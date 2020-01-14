Что происходит с Александром Овечкиным?

Выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американскую команду "Вашингтон Кэпиталз", снова отказывается ехать на Матч всех звезд НХЛ.

До этого Овечкин присутствовал на большой встрече с президентом США Дональдом Трампом, что также вызвало большой ажиотаж со стороны российских болельщиков. Попробуем разобраться, что же все-таки происходит со спортсменом.

Самое очевидное — физическая форма. Пусть Александр всегда выступает на высочайшем уровне, но Матч всех звезд требует особой физической подготовки.

Дело в том, что в таком матче собираются самые известные и сильные игроки. Даже несмотря на то, что Матч всех звезд — товарищеский по своему характеру, к нему все равно требуется приложить массу усилий.

После решения Овечкина пропустить Матч всех звезд хоккеиста дисквалифицируют. Сам Овечкин все это прекрасно понимает, и, скорее всего, он не расстроен свои решением.

Напомним, что в Матче всех звезд-2020 Александр Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона. Эта информация представлена в голосовании болельщиков в Twitter журналиста Тома Гулитти. Там же приводятся комментарии самого хоккеиста по поводу отказа от матча.

По его словам, он "бережет" физическую форму, и это логично, ведь впереди сложный сезон. Здесь стоит отметить удивительную преданность Овечкина своему клубу. Главный тренер "Вашингтона" Тодд Ридрен поддержал решение российского спортсмена.

Все-таки возраст у Овечкина для профессионального хоккея достаточно высокий, но, конечно, не предельный. Естественно, что в таком возрасте нужно быть особенно внимательным к физической форме. Тем не менее, с точки зрения психологии Овечкин очень крепкий спортсмен.

Встреча с Трампом

25 декабря прошлого года российский хоккеист вместе с супругой Анастасией побывал на предрождественском ужине в доме президента США Дональда Трампа. Это удивило общественность, особенно российских фанатов Александра.

Российские спортивные издания вместе с нашумевшими комментариями болельщиков начали строить догадки касательно ужина Овечкина с Трампом. И всех волновал вопрос, почему президент Соединенных Штатов пригласил выдающегося российского хоккеиста.

Если вспомнить победу "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли, то там в Белый Дом был приглашен весь состав команды. Но отдельная встреча Овечкина с Трампом не внушает доверия. Может быть, все дело в простом уважении и симпатии президента к спортсмену, а может Трамп надеялся на разговор политического характера.

Тем не менее, слабо верится в то, что встреча президента США и Александра носила политический характер. Даже если они и касались проблемных тем, связанных с Россией, это почти никак не повлияет на текущую ситуацию в обеих странах.

Новые достижения Овечкина

В матче чемпионата НХЛ с "Оттавой Сенаторз" Александр успел оформить дубль. По окончанию матча его признали первой звездой. После матча с "Оттавой" Овечкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Александр Овечкин забросил 684 шайбы. В отличие от своего оппонента Теему Селянне, имеющего такое же число заброшенных шайб, Овечкин провел на 300 матчей меньше, чем финский хоккеист.

Хочется верить, что вскоре Александр догонит и бывшего канадского хоккеиста из "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье, забившего 690 шайб.

Можно с уверенностью сказать, что у Александра дела в спортивной карьере идут хорошо.

Встреча с Трампом — это очередная возможность показать, что Овечкина ценят, а отказ от Матча всех звезд — взвешенное решение спортсмена с целью уберечь себя от дополнительных перегрузок. Таким образом, от Александра пока нужно ожидать только хороших результатов, и что-то подсказывает, что именно так все и будет.