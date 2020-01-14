Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Что происходит с Александром Овечкиным?

Спорт

Выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американскую команду "Вашингтон Кэпиталз", снова отказывается ехать на Матч всех звезд НХЛ.

До этого Овечкин присутствовал на большой встрече с президентом США Дональдом Трампом, что также вызвало большой ажиотаж со стороны российских болельщиков. Попробуем разобраться, что же все-таки происходит со спортсменом.

Самое очевидное — физическая форма. Пусть Александр всегда выступает на высочайшем уровне, но Матч всех звезд требует особой физической подготовки.

Дело в том, что в таком матче собираются самые известные и сильные игроки. Даже несмотря на то, что Матч всех звезд — товарищеский по своему характеру, к нему все равно требуется приложить массу усилий.

После решения Овечкина пропустить Матч всех звезд хоккеиста дисквалифицируют. Сам Овечкин все это прекрасно понимает, и, скорее всего, он не расстроен свои решением.

Напомним, что в Матче всех звезд-2020 Александр Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона. Эта информация представлена в голосовании болельщиков в Twitter журналиста Тома Гулитти. Там же приводятся комментарии самого хоккеиста по поводу отказа от матча.

По его словам, он "бережет" физическую форму, и это логично, ведь впереди сложный сезон. Здесь стоит отметить удивительную преданность Овечкина своему клубу. Главный тренер "Вашингтона" Тодд Ридрен поддержал решение российского спортсмена.

Все-таки возраст у Овечкина для профессионального хоккея достаточно высокий, но, конечно, не предельный. Естественно, что в таком возрасте нужно быть особенно внимательным к физической форме. Тем не менее, с точки зрения психологии Овечкин очень крепкий спортсмен.

Встреча с Трампом

25 декабря прошлого года российский хоккеист вместе с супругой Анастасией побывал на предрождественском ужине в доме президента США Дональда Трампа. Это удивило общественность, особенно российских фанатов Александра.

Российские спортивные издания вместе с нашумевшими комментариями болельщиков начали строить догадки касательно ужина Овечкина с Трампом. И всех волновал вопрос, почему президент Соединенных Штатов пригласил выдающегося российского хоккеиста.

Если вспомнить победу "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли, то там в Белый Дом был приглашен весь состав команды. Но отдельная встреча Овечкина с Трампом не внушает доверия. Может быть, все дело в простом уважении и симпатии президента к спортсмену, а может Трамп надеялся на разговор политического характера.

Тем не менее, слабо верится в то, что встреча президента США и Александра носила политический характер. Даже если они и касались проблемных тем, связанных с Россией, это почти никак не повлияет на текущую ситуацию в обеих странах.

Новые достижения Овечкина

В матче чемпионата НХЛ с "Оттавой Сенаторз" Александр успел оформить дубль. По окончанию матча его признали первой звездой. После матча с "Оттавой" Овечкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Александр Овечкин забросил 684 шайбы. В отличие от своего оппонента Теему Селянне, имеющего такое же число заброшенных шайб, Овечкин провел на 300 матчей меньше, чем финский хоккеист.

Хочется верить, что вскоре Александр догонит и бывшего канадского хоккеиста из "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье, забившего 690 шайб.

Можно с уверенностью сказать, что у Александра дела в спортивной карьере идут хорошо.

Встреча с Трампом — это очередная возможность показать, что Овечкина ценят, а отказ от Матча всех звезд — взвешенное решение спортсмена с целью уберечь себя от дополнительных перегрузок. Таким образом, от Александра пока нужно ожидать только хороших результатов, и что-то подсказывает, что именно так все и будет.

Темы нхл хоккей александр овечкин вашингтон кэпиталз
Актуальная аналитика
Новости спорта
Что происходит с Александром Овечкиным?
Общество
Цифровая бомба в твоей руке
Здоровье и профилактика
Что заставляет миллениалов загорать, зная риски?
Новости Все >
Российский рок-гитарист покончил с собой
Мигранты отправили в Киргизию 2,2 млрд долларов в 2019 году
Трефилов призвал не прикрывать провал гандболистов западными санкциями
Ливанцы возобновили протесты против правительства
Чайка: строительство космодрома Восточный контролируют из космоса
Массовый сбой произошел во "ВКонтакте"
Ласицкене и Шубенкову приказом Шойгу присвоено звание капитана
Даже не выслушала: Меган Маркл пошла против Елизаветы II
Пилот "КАМАЗ-Мастер" Каргинов выиграл девятый этап "Дакара"
Пассажирка поезда выбросила девятимесячную дочь из купе
Последние материалы
Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2020 году
Джонсон: не могу позволить референдум о независимости в Шотландии
Садальский поглумился над семьей Михалкова из-за ситуации с моделью
Экологи раскрыли масштабы загрязнения Баренцева моря микропластиком
Что заставляет миллениалов загорать, зная риски?
Россия официально объявила о желании принять Кубок мира по регби
Депутат ГД Журавлев усмотрел в теплой погоде злой умысел США
Стала известна причина смерти Никиты Исаева
Республиканцы отвергают призыв Трампа снять с него обвинения
Подписчица посоветовала певице Валерии навсегда уехать из России
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Струсили: почему иранская ПВО убила своих граждан в украинском "Боинге" Любовь Степушова
Комментарии
Богатые России бедных не замечают
Стала известна причина смерти Никиты Исаева
Меган Маркл рассказала о любовнице принца Уильяма
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
США стремятся остановить импорт иранской нефти в Китай
Стала известна причина смерти Никиты Исаева
Минск пытается купить нефть у Казахстана, Азербайджана и Украины
Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ
Меган Маркл рассказала о любовнице принца Уильяма
Учительницу хотят уволить за покупку нижнего белья
45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храма
Богатые России бедных не замечают
Богатые России бедных не замечают
Россияне изменили свои туристические предпочтения в 2019 году
Устюгов пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде из-за проблем с визой
Поздравляя народ Чечни, Рамзан Кадыров проклял Сталина
Макрон попросил США не выводить войска из Африки
Богатые России бедных не замечают
Чиновники из Санкт-Петербурга посчитали гомосексуалистов в городе
Круче Жириновского: сын чеченского функционера осыпал деньгами толпу
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ