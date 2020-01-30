Реформа суперкубков: что ждет мировой футбол?

Европейские соревнования суперкубка постепенно превращаются в экспортный продукт. В прошлом году федерация футбола Испании решила провести Суперкубок Испании не дома, как обычно, а в Саудовской Аравии.

С одной стороны, это кажется не столь удивительной новостью. Деньги шейхов способны принимать практически любые решения. С другой стороны, проводить турнир не на своей земле значит нарушить телевизионные права с компаниями. Так и произошло в испанском футболе.

Испанская федерация футбола берет пример с кубковых турниров Италии и Франции. Они также решили проводить соревнования в других странах.

Однако больше примеров нет, при этом реформа суперкубков в Испании прошла не лучшим образом, обидев тем самым телевизионные компании, имеющие контракты с федерацией.

Сложности реформы

Чтобы реформа суперкубков стала успешной, в ней надо предусмотреть несколько нюансов. Во-первых, футбольная федерация должна согласовать все действия с представителями премьер-лиги.

Во-вторых, потребуется скорректировать календарь встреч для того, чтобы участники турнира, могли комфортно провести основные матчи чемпионата и еврокубковых соревнований. В-третьих, придется получить одобрение об экспорте турнира у спортивных клубов.

Самый простой способ, по которому и пошла испанская футбольная федерация - голосование. В нем принимают участие представители футбольных клубов. При этом это должны быть не только представители премьер-лиги, но и команды из второго дивизиона.

Помимо этого, нужно выделить бюджет на проведение турнира. Для этого требуется провести еще одно голосование, а затем все согласовать с участниками соревнования.

Опыт Испании

Во время голосования за принятие реформы голосовало наименьшее количество представителей клубов. Большая часть команд была абсолютно против идеи о смене места проведения привычного Суперкубка страны.

К сожалению, решение главы испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса осталось неизменным. В данном случае решают деньги, а в Саудовской Аравии они точно есть.

В дело вступил глава испанской лиги Хавьер Тебас, которому удалось договориться о проведении Суперкубка в Саудовской Аравии, прикрываясь нашумевшим делом с пиратскими трансляциями матчей компаний из Аравии.

На этом все, казалось бы, должно быть уже решено. Однако в игру вступили представители испанского правительства, которые раскритиковали Саудовскую Аравию за смертные казни и отношение к женскому полу.

В итоге глава испанской футбольной федерации выступил против мнения правительства. Это позволило сгладить конфликт между противниками и сторонниками реформы.

Таким образом, испанцы чуть не потеряли Суперкубок, хотя разговоры об этом ведутся уже давно. В любом случае, испанцам повезло, ведь турнир будет финансировать Саудовская Аравия.

Выгоды и потери от реформ

Проводить Суперкубок на зарубежной площадке уже кажется невыгодной затеей. Скорее всего, это выгодно федерации, которая, в свою очередь, платит второй, то есть после представителей зарубежной площадки.

К тому же, цены на билеты на иностранных площадках вдвое дешевле. Для фанатов это хорошая новость, если не учитывать цены на перелет.

Для спортивных клубов это плохо, поскольку публики будет мало, а выручка от продажи незначительной. Поэтому принимающая страна предлагает контракт, что делает турнир финансово привлекательным для клубов.

Выгода здесь только для принимающей гостей стороны. В Саудовской Аравии потихоньку популяризуется мировой футбол, а женщинам разрешают ходить на матчи.

Будущее мирового футбола

Любая футбольная реформа дается тяжело. Во Франции она прошла безболезненно, а в Испании чуть не закончилась скандалом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мировой футбол присматривается к реформам Суперкубков. Другие же страны пока не спешат менять правила и места проведения футбольных турниров.