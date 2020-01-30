Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Реформа суперкубков: что ждет мировой футбол?

Спорт » Командные виды » Футбол

Европейские соревнования суперкубка постепенно превращаются в экспортный продукт. В прошлом году федерация футбола Испании решила провести Суперкубок Испании не дома, как обычно, а в Саудовской Аравии.

С одной стороны, это кажется не столь удивительной новостью. Деньги шейхов способны принимать практически любые решения. С другой стороны, проводить турнир не на своей земле значит нарушить телевизионные права с компаниями. Так и произошло в испанском футболе.

Испанская федерация футбола берет пример с кубковых турниров Италии и Франции. Они также решили проводить соревнования в других странах.

Однако больше примеров нет, при этом реформа суперкубков в Испании прошла не лучшим образом, обидев тем самым телевизионные компании, имеющие контракты с федерацией.

Сложности реформы

Чтобы реформа суперкубков стала успешной, в ней надо предусмотреть несколько нюансов. Во-первых, футбольная федерация должна согласовать все действия с представителями премьер-лиги.

Во-вторых, потребуется скорректировать календарь встреч для того, чтобы участники турнира, могли комфортно провести основные матчи чемпионата и еврокубковых соревнований.  В-третьих, придется получить одобрение об экспорте турнира у спортивных клубов.

Самый простой способ, по которому и пошла испанская футбольная федерация - голосование. В нем принимают участие представители футбольных клубов. При этом это должны быть не только представители премьер-лиги, но и команды из второго дивизиона.

Помимо этого, нужно выделить бюджет на проведение турнира. Для этого требуется провести еще одно голосование, а затем все согласовать с участниками соревнования.

Опыт Испании

Во время голосования за принятие реформы голосовало наименьшее количество представителей клубов. Большая часть команд была абсолютно против идеи о смене места проведения привычного Суперкубка страны.

К сожалению, решение главы испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса осталось неизменным. В данном случае решают деньги, а в Саудовской Аравии они точно есть.

В дело вступил глава испанской лиги Хавьер Тебас, которому удалось договориться о проведении Суперкубка в Саудовской Аравии, прикрываясь нашумевшим делом с пиратскими трансляциями матчей компаний из Аравии.

На этом все, казалось бы, должно быть уже решено. Однако в игру вступили представители испанского правительства, которые раскритиковали Саудовскую Аравию за смертные казни и отношение к женскому полу.

В итоге глава испанской футбольной федерации выступил против мнения правительства. Это позволило сгладить конфликт между противниками и сторонниками реформы.

Таким образом, испанцы чуть не потеряли Суперкубок, хотя разговоры об этом ведутся уже давно. В любом случае, испанцам повезло, ведь турнир будет финансировать Саудовская Аравия.

Выгоды и потери от реформ

Проводить Суперкубок на зарубежной площадке уже кажется невыгодной затеей. Скорее всего, это выгодно федерации, которая, в свою очередь, платит второй, то есть после представителей зарубежной площадки.

 К тому же, цены на билеты на иностранных площадках вдвое дешевле. Для фанатов это хорошая новость, если не учитывать цены на перелет.

Для спортивных клубов это плохо, поскольку публики будет мало, а выручка от продажи незначительной. Поэтому принимающая страна предлагает контракт, что делает турнир финансово привлекательным для клубов.

Выгода здесь только для принимающей гостей стороны. В Саудовской Аравии потихоньку популяризуется мировой футбол, а женщинам разрешают ходить на матчи.

Будущее мирового футбола

Любая футбольная реформа дается тяжело. Во Франции она прошла безболезненно, а в Испании чуть не закончилась скандалом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мировой футбол присматривается к реформам Суперкубков. Другие же страны пока не спешат менять правила и места проведения футбольных турниров.

Темы футбол
Актуальная аналитика
Новости футбола
Реформа суперкубков: что ждет мировой футбол?
Силовые структуры
История неубиваемого бельгийского солдата
Формула небес
Творцы имиджевых проектов - Гороскоп дня
Новости Все >
У безработного москвича воры отобрали сумку с 2,1 млн рублей
Дана Борисова показала лишние килограммы
Замглавы Генштаба ВС России проверили на полиграфе по делу о хищении
В мире ожидается дефицит вина из-за потепления
Непарламентские отношения: чиновник обещал "набить морду" депутату
Дерипаска признался в "тошноте" от политики Центробанка
3+2 = пустота: названы подлодки, способные за полчаса уничтожить мир
В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны
СМИ: власти США скрывали факт столкновения подлодки с "Титаником"
Ассанж-старший: у заключенных порядочности больше, чем у правителей
Последние материалы
Дана Борисова показала лишние килограммы
Замглавы Генштаба ВС России проверили на полиграфе по делу о хищении
В мире ожидается дефицит вина из-за потепления
Непарламентские отношения: чиновник обещал "набить морду" депутату
Дерипаска признался в "тошноте" от политики Центробанка
Реформа суперкубков: что ждет мировой футбол?
История неубиваемого бельгийского солдата
3+2 = пустота: названы подлодки, способные за полчаса уничтожить мир
В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны
СМИ: власти США скрывали факт столкновения подлодки с "Титаником"
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Соломон Соловьев Творцы имиджевых проектов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию Любовь Степушова Игорь Буккер Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза Игорь Буккер
Комментарии
Дерипаска признался в "тошноте" от политики Центробанка
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Из-за теплой зимы 80% литовцев выбрали отдых в экзотических странах
На Украине закон об образовании разделил детей на три сорта по языку
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Мир не увидит книгу Болтона - Белый дом наложил на нее вето
СМИ: власти США скрывали факт столкновения подлодки с "Титаником"
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
На Украине закон об образовании разделил детей на три сорта по языку
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Крымские татары сравнили организаторов "похода на Крым" с фашистами
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ