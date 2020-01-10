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Автор Владан Джурич

Итоги года: состояние системы спорта в России

Спорт

Подходит к своему логическому завершению спортивный год. В 2019 году было много запоминающихся моментов, как в спорте, так и в политике около спортивной деятельности. Несмотря на неприятную ситуацию с решением ВАДА, результаты российских спортсменов становятся все лучше и лучше.

Систему спорта в целом рассматривать достаточно тяжело, поскольку она состоит из множества сложных и связанных элементов. Проще же рассматривать какую-либо систему через отдельный вид спорта.

Работа государственных органов

В 2019 году в системе российского спорта произошло два важных события. Во-первых, был реализован национальный федеральный проект "Спорт — норма жизни".

Данный проект позволяет объединить любителей спорта и представителей спортивных организаций воедино. Или, проще говоря, увеличить вовлеченность россиян в спорт.

Благодаря федеральному проекту, уже есть более 50% вовлеченности россиян в спорт. При этом по подсчетам специалистов проекта, в России более 80% молодых людей занимаются физкультурой.

В рамках проекта планируется возвести несколько спортивных объектов до 2024 года. Это позволит увеличить показатель вовлеченности людей в спорт.

Сейчас острее всего стоит доля вовлеченности в спорт пожилых людей. Заставить заниматься их спортом бывает весьма сложно, к тому же возраст часто не позволяет выполнять длительную тренировку.

Проект "Спорт — норма жизни" направлен на усиление вовлеченности населения в спорт. Для этого создаются специальные спортивные мероприятия для всех желающих.

Работает ли проект сейчас? Однозначно да. Регулярно на официальном сайте федерального проекта публикуются материалы о занятии спортом и проводятся различные мероприятия.

Второе важное событие — реорганизация Министерства спорта. Об этом говорил министр спорта Павел Колобков в интервью со спортивным изданием "Спорт-Экспресс" и информационным телеканалом "IZ.RU".

Как известно, 23 марта 2019 года вступило в законную силу положение о комиссиях по оценке последствий о реорганизации или ликвидации спортивных организаций. В июле 2019 года были назначены специальные стипендиальные программы, а также присвоены первой и второй высшей квалификации тренеров России.

Изменения в допинг-контроле

Если не принимать во внимание разбирательства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с ВАДА, то в России произошли небольшие изменения касательно допинг-контроля. Речь идет о принятом законе, согласно которому, за распространение допинга следует уголовная ответственность.

Из всех спорных ситуаций в суде было рассмотрено всего лишь одно дело. Другими словами, ужесточение правового поля в спортивном мире все-таки повлияло на поступки провинившихся.

Здесь важен только один момент — работа РУСАДА. Это единственный орган, который официально отвечает за допинг-контроль на территории страны.

Если внутри него будут сбои, например, ошибки при сборе первичных образцов проб, то все результаты проверок на допинг могут стать нерелевантными или, что хуже — ошибочными.

Если РУСАДА подозревает сомнительность предоставленных данных, то дело передается в МВД, а далее проводится расследование. По итогам работы МВД принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Все это, конечно, звучит замечательно, но тут проблема заключается в самой работе РУСАДА. Если организация заведомо предоставит ложную информацию баз данных в МВД, чья это будет ошибка — спортсмена или агентства? В этом смысле правовая система спорта еще очень шаткая.

Уголовная ответственность конечно может снизить количество применения запрещенных препаратов, но такое дело будет технически сложно провести.

Например, непонятно, как доказать с точки зрения процессуального права причастность спортсмена к допингу, когда все материалы направляются в РУСАДА. Другими словами, эффективность принятого закона зависит исключительно от работы РУСАДА.

Финансирование спорта

Более 20 лет рассматривается вопрос о финансировании профессионального спорта. Минспорта неоднократно считало, что спортивные федерации должны самостоятельно искать спонсоров. Стоит сразу сказать, что работа над финансированием и распространением ведется в тесном сотрудничестве федераций с Минспорта.

Для каждой возрастной группы есть свои специальные организации. Каждой спортивной федерации присваивается отдельный регион, в котором проводятся занятия, поиск спонсоров и переговоры с функционерами.

Для начинающих спортсменов, занимающихся в специализированных школах, например, ДЮСШ, Минспорта полностью оплачивает тренировки, но не все так просто. В таких видах спорта, как хоккей и фигурное катание, есть "подкатки" — дополнительные тренировки для юных спортсменов.

Такие занятия часто становятся делом коррупционных схем. Подкатки любят предоставлять на платной основе, а, чтобы получить место в молодежном составе, родители юных спортсменов вынуждены давать взятки. Таких случаев зарегистрировано немного, но сам факт уже разочаровывает. Получается, что система спорта в некоторых моментах работает плохо.

Темы wada допинг русада wada против россии: допинговый скандал
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