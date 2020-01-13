"Формула-1": будущее спорта

За последние два года гонки с открытыми колесами кардинально изменились. Среди российских спортсменов произошла смена поколений на более перспективных пилотов, но поможет ли это на фоне санкций ВАДА? Зарубежные спортсмены держат своих звезд. Что ждет "Формулу-1" — попробуем разобраться.

Из года в года в "Ф-1" происходят небольшие перемены. Как правило, все изменения в гоночном спорте касаются трех моментов: результатов спортсменов, смены лидерства команд и усовершенствования болидов.

Здесь сразу стоит оговориться, что смена лидерства команд в "Формуле-1" — это редкость.

Поскольку спорт часто измеряется количеством денег и способностью инженеров вывести на площадку лучший болид, то в этой технической гонке всегда два главных соперника — "Мерседес" и "Феррари". Кто из них лучше? Чаще это команды из "Мерседес", но зато инженеры "Феррари" невероятно талантливые люди.

Усовершенствование болидов

Здесь как раз и стоит подчеркнуть мастерство инженеров "Феррари". Перед началом сезона 2019 года команда "Феррари" выступила несколько вариантов болидов, готовых к участию в гонках.

При этом некоторая часть болидов — концептуальная. То есть, они больше сделаны для поддержания бренда и популяризации большого спорта.

В целом же итальянцы всегда более пристально относились к производству гоночных болидов, чем команда "Мерседес". На это есть несколько причин. Во-первых, "Феррари" всегда интегрируют в болиды инновации — предлагает новые спойлеры, экспериментирует с цветами.

Во-вторых, итальянцы все-таки более творческие люди. В их концептах, в отличие от "Мерседеса", всегда есть изюминка и смелость. Так, например, летом 2019 года на заседании в Женеве команда "Феррари" представила болид, не соответствовавший техническому регламенту "Ф-1". Тем не менее, идею оценили партнеры и инвесторы.

Таким образом, с точки зрения работы над самим внешним видом болидов главный игрок здесь — "Феррари". В будущем именно от итальянцев стоит ожидать смелых решений.

Смена руководства

Весной 2019 года состоялось собрание Стратегической группы. Согласно коллективному мнению, представители группы сошлись на том, что пора менять технический регламент. В будущем планируется упразднить Комиссию "Формулы-1".

В нее входят представители команд, партнеры, спонсоры, представители Международной автомобильной федерации (FIA) и группа компаний по продвижению (FOM).

Теперь же будет разработана новая Стратегическая группа. В ней также будут присутствовать все команды "Ф-1", FIA и FOM. Предполагается, что у каждой из команд будет право голоса, равное одному очку. Для FIA и FOM один голос равносилен 10 очкам.

То есть, теперь волевое решение могут принимать только официальные спортивные федерации. С другой стороны, FOM всегда встает на стороны команд, поскольку именно их группа компаний продвигает вместе со спортом.

Стоит также ожидать изменений в системе распределения расходов. Подразумевается сокращение премиальных выплат командам. Это плохая новость только для лидеров спорта. Для менее результативных команд никаких изменений не будет, поскольку им скорее всего не достанутся бонусы.

Последнее, что стоит отметить в качестве изменений в системе "Ф-1" — ограничение бюджетов. Оно точно случится, в результате чего топ-команды точно потеряют часть средств.

На сколько будет изменение — неизвестно, поскольку вся информация в "Формуле-1" имеет низкую прозрачность. Все заседания, как правило, проводятся в рамках соглашения о неразглашении и доступны только узкому кругу лиц.

Влияние ВАДА

Вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) может отразиться и на "Ф-1". Поскольку FIA "подчиняется" ВАДА в рамках декларации о допинг-контроле, значит, федерация обязана выполнить требования ВАДА.

С учетом того, что в таком спорте нет допинговых дел ввиду его специфики, будущее "Формулы-1" остается светлым. Единственное, что может сделать ВАДА — заставить российского пилота Даниила Квята выступить под нейтральным статусом.

Как видно, "Формулу-1" ждут большие изменения — смена руководства, изменения системы бюджетирования и новые концепты болидов — все это уже первые признаки глобальной перестройки высшего класса гонок.