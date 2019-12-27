Юрист Пацев: CAS не давал повода усомниться в своей необъективности

Спортивный юрист Артем Пацев в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, как проходит процедура рассмотрения дел в CAS. В пятницу РУСАДА передало в WADA решение о несогласии с вердиктом по делу о махинациях с базой данных антидопинговой лаборатории.

— Юрий Ганус сообщил, что отправил в WADA письмо о несогласии с санкциями, которые 9 декабря вынес исполком организации. Это автоматически означает, что Россия подает апелляцию в CAS.

— Это как раз не апелляция.

— А что тогда?

— Вот он как раз отправил несогласие. Теперь WADA передаст этот вопрос на разрешение в Спортивный арбитражный суд Лозанны. WADA передает вопрос на разрешение. Никакой процедуры апелляции тут нет.

— Хотелось бы узнать о процедуре рассмотрения дел в CAS. Кто будет представлять Россию?

— Кто будет представлять Россию, я понятия не имею. Это надо у Гануса спросить, он же не согласен, в смысле РУСАДА несогласно. Надо у него уточнить. Кто-то будет, наверное. Вряд ли сам Ганус. Процедура простая: WADA подает эти материалы, а потом дают время для российской стороны, чтобы та представила свои доводы, возражения. После чего уже арбитры собираются, заседают и выносят какое-то решение. Очень просто.

— Может ли суд запросить новую экспертизу базы данных московской антидопинговой лаборатории, из-за которой санкции?

— Теоретически может. Но вряд ли это будет сделано. Потому что, во-первых, сжатые сроки, во-вторых, арбитры будут… Это же такая процедура, это же не государственный суд. Поэтому есть одна сторона — она представила свои доказательства, есть другая сторона — представила свои доказательства, своих экспертов. И будет, наверное, некая битва экспертов, назовем ее так, перед глазами коллегии арбитров.

— Есть ли шансы на успешный исход дела для России?

— Я шансов никогда не даю, не оцениваю. Отстраненно — это 50 на 50. Либо увидишь розового слона на Тверской, либо нет. Знаете, как в анекдоте про блондинку на экзамене.

— Это понятно, это ваш профессиональный язык. Но иногда юристы или адвокаты говорят, есть шанс или нет. Они все-таки берутся за дело или не берутся.

— Шанс есть всегда, даже в самом безнадежном деле. Это любой более-менее нормальный юрист вам скажет. И, наоборот, даже в самом очевидном случае есть всегда шанс проиграть.

— От чего это может зависеть?

— Огромное количество факторов. В первую очередь, конечно, от объемов доказательств и того, как они представлены.

— Задачи потопить нас все-таки до конца нет?

— Я не думаю. CAS достаточно, по крайней мере, когда я представлял интересы спортсменов и российских чиновников, российских организаций, CAS не давал повода усомниться в своей непредвзятости, необъективности. В конце концов, и перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро мне удалось обеспечить участие многих наших спортсменов, причем звездных. И перед Олимпиадой в Пхенчхане я участвовал как раз в деле 39-ти российских олимпийцев, которое завершилось фактически победой.