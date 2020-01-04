Допинг в фигурном катании: зачем и как это работает?

Тема допинг-тестирования сейчас очень актуальна на фоне разбирательств ВАДА с российским спортом. Как известно, допинг может использоваться в любом виде спорта, начиная от легкой атлетики и до футбола.

Однако в таком виде спорта, как фигурное катание, где нужно выполнить технические элементы и иметь понимании об искусстве, не очень понятно, как работает такой допинг.

Естественно, что технически любые стимулирующие препараты отлично работают для повышения физических нагрузок. Они позволяют спортсменкам повышать количество тренировок, от чего растет итоговый результат после выступления. Так думает возможно большинство людей, которые нередко слышали о стимуляторах, повышающих выносливость.

На деле все выглядит совсем иначе. Допинг или стимулирующий препарат используется не как конечное средство для достижения результата, а как вспомогательный элемент для ускорения биологического процесса.

При этом не все стимуляторы могут подпадать под допинг, прописанный в документах ВАДА. Некоторые из стимулирующих средств просто используются, как пищевые добавки.

Допинг с точки зрения техники фигуристов

При применении запрещенных препаратов организм перестраивается, и спортсмен начинает добиваться нужного ему и его тренеру результата.

Большинство фигуристов используют допинг-препараты или стимуляторы не для повышения физической силы. Они нужны для сброса веса, или наоборот удержания воды в организме, если речь идет о наборе веса.

Корректировка веса позволяет улучшить технические показатели на льду. Таким образом, действительно стимулирующие препараты способны оказывать влияние на качество исполнения элементов во время выступления и тренировок.

Допинг с точки зрения искусства

В данном случае все обстоит гораздо сложнее. Стимуляторы не помогут спортсмену научиться лучше чувствовать ритм или сделать движения плавными.

Хореографию нельзя освоить без физических нагрузок, но не стоит забывать про понимание танцевальных основ. Другими словами, фигуристам не удастся выучить какие-то новые движения, используя стимулирующие средства.

Помимо этого, допинг может оказывать влияние на центральную нервную систему, а в дальнейшем — на психику. Одни тестирования чего только стоят. Достаточно вспомнить возмутительное решение ВАДА, когда была прервана тренировка Алины Загитовой в 2018 году.

Естественно при новом молодом поколении фигурного катания такие вещи могут оказывать сильное давление на человека, что в будущем может повлиять и на результаты выступлений.

Принцип работы допинга в фигурном катании

В отчетах ВАДА перечислено огромное количество запрещенных химических соединений. Однако допингом из них являются лишь единицы препаратов. В разговоре Владимира Познера с Этери Тутберидзе профессиональный тренер утверждала, что стимуляторы не являются допингом.

В спортивной практике фигурного катания на самом деле чаще всего используют диуретики — это мочегонные препараты, часто использующиеся перед соревнованиями. Их постоянно употребляют спортсмены для вывода уже действительно запрещенных веществ.

Мочегонные препараты также используют для снижения веса. В фигурном катании чаще всего спортсмены стремятся к снижению веса, чем к его набору и действительно — диуретики позволяют скрыть уже запрещенный мельдоний, включенный в список допинг-средств ВАДА.

Самое интересное, что существуют даже якобы аналоги мельдония. Тутберидзе называет такие препараты "витамины от усталости". На деле же это далеко не витамины, но называть их аналогами тоже технически неверно.

Речь идет о новых стимуляторах, которые представляют собой комплекс витаминов и пептидных гормонов. Они способны кратковременно улучшить физические показатели спортсменов.

В итоге получается, что допинг на самом деле очень распространен в фигурном катании. На нем неоднократно попадались мировые спортсмены, например, Елена Бережная и Екатерина Боброва.

Больше всех здесь "в плюсе" только производственные компании, но под большой угрозой будущее поколение фигурного катания, которое в основном представлено подростками.