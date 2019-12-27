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Автор Владан Джурич

История развития допинг-контроля за Россией

Спорт

Проблема допинга в России сейчас стоит весьма остро. В основном это можно считать заслугами WADA и Родченкова, который принимал участие в фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Если посмотреть на историю скандалов российского спорта, посвященных допингу, то можно увидеть ее "богатство" во всей красе.

Больше всего от влияния WADA пострадала российская легкая атлетика. Все отлично помнят Олимпийские игры в Лондоне 2012 года. После выступлений антидопинговое агентство начало разбирательства, и только в 2015 году были выдвинуты первые сомнения в докладах WADA.

Первые скандалы

В период с 2015 по 2019 год в ходе расследований WADA 8 спортсменов лишились своих медалей. Запрещенные препараты были найдены в основном у спортсменов в тяжелой атлетике.

В большинстве случаев были найдены такие препараты, как стероидный стимулятор станозолол и анаболический стероид туринабол. При этом судебные разбирательства с участием CAS только ухудшили ситуацию, лишив легкоатлета Ивана Ухова золотой медали и участия в международных турнирах на 4 года.

Тогда после Лондона-2012 в 2015 году ходило много слухов о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заплатила деньги за то, чтобы скрыть базу данных проб спортсменов.

В деле также подозревали экс-президента Международной ассоциации легкоатлетической федерации (МАЛФ) Ламина Диака. Это был один из первых случаев, когда антидопинговое агентство всерьез взялось "давить" на российский спорт.

В 2015 году также был опубликован отчет WADA, в котором говорилось о сокрытии данных со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В документах было сказано, что РУСАДА намеренно не предоставляет данные и заведомо предупреждает спортсменов о прохождении допинг-тестирований.

Самое интересное, что руководство РУСАДА отбиралось по рекомендациям самого же WADA. Об этом также говорил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года. Другими словами, менеджмент РУСАДА не был причастен к изменениям баз данных.

Старания властей

Насколько известно, в марте был принят закон о допинг-препаратах. Согласно новому законопроекту, обнаружение допинга в крови карается штрафом. Ужесточение было необходимо из-за приостановления деятельности Московской лаборатории.

Контроль за антидопинговой деятельностью предусматривал штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Под закон подпадали не только спортсмены, но и тренерский штаб, и медперсонал. Тогда впервые мельдоний стал официально запрещенным препаратом.

Однако старания правительства принесли результат только на краткосрочной основе. По большому счету были найдены другие способы "скрывать" допинг из крови при помощи мочегонных препаратов — диуретиков.

С одной стороны, закон помог ужесточить контроль, но с другой стороны, он был не так эффективен.

Возможно, следовало не просто ввести штрафы, но и пожизненно отстранять виноватых от спортивной деятельности, хотя и такое было прописано в пояснительной записке при первом чтении законопроекта.

Может быть введенный закон работал бы лучше, если бы увеличили сумму штрафов или повысили количество тестирований.

Позже в 2017 стало еще хуже, когда Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в Зимних олимпийских играх 2018 года. Руководство МОК вообще признало, что применение допинга в России осуществляется на государственном уровне, что еще больше снизило эффективность принятого законопроекта.

После дела в Пхенчхане в 2019 году начался настоящий допинговый кризис. ВАДА принимает решение об отстранении России и здесь начинается самое интересное. РУСАДА не соглашается с вердиктом ВАДА и направляет свои претензии в Международный арбитражный суд (CAS).

Дело будет рассматриваться до 3-х месяцев, но все-таки остается надежда на то, что Россия сможет оспорить решение ВАДА и вернуться к международным турнирам. К сожалению, доверие со стороны зарубежных функционеров Россия вернуть уже не сможет или на это понадобится очень много времени.

Темы wada русада wada против россии: допинговый скандал
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