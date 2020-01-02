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Автор Владан Джурич

РФС: революции в 2019 году не случилось

Спорт

Самое время подвести итоги годов, связанных с российским футбольным миром и судейством. Напомним, что 23 декабря в Доме футбола состоялось собрание комитета РФС, 24 декабря прошло итоговое собрание исполнительного комитета. Что ждет российский футбол впереди - попробуем разобраться.

На фоне критики и оскорблений в рамках этических норм футбола, комитет пришел к выводу, что качество судейства нужно улучшить. Об этом сказал президент РФС Александр Дюков.

Изменения в этике

Как известно, нарушить этические правила, написанные в регламенте РФС по этике, можно практически в любом месте. Специальный комитет по этическим вопросам может назначить штраф, лишить наград, деятельности и отстранить нарушителя правил.

Единственное изменение в этике футбола - увеличение суммы штрафов или дней отстранения. В целом же ограничения коснулись только официально заявленных на матч лиц.

Другими словами, регламент по этике не рассматривает дела СМИ и других лиц, не заявленных на турнир. В таком случае изменения по сути ничего не дают - как было раньше, так и осталось.

В целом же все равно хорошо, что теперь официальные лица смогут получить и штраф, и отстранение от спортивной деятельности. При этом мнение СМИ остается независимым.

Здесь Дюков и его коллеги были снисходительны, что не стали включать в список ограничений журналистов. С другой стороны, пресса сможет высказывать более или менее открытое мнение о качестве футбола в России.

О качестве судейства

Избежать конфликтов, связанных с судейством, как это было с делом Евгения Гинера, можно при ограничении круга лиц, которые будут осведомлены о существовании конфликта.

Дюков на заседание сказал, что «лучше все обсуждать в узком кругу». Президент РФС четко дал понять, что не хочет втягивать в громкие скандалы прессу и тем более болельщиков. В этом действительно есть логика.

В первую очередь, любые конфликты в судействе лучше всего решать только в локальных рамках - друг с другом или через официальные органы. Но делать это через пресс-конференции - не лучший способ.

С одной стороны, это уменьшает количество информационных поводов для журналистов, но с другой - позволяет более детально рассмотреть дело и изменить подход к судейству. Только как это будет работать на практике будет известно только после зимней паузы.

Дюков на собрании исполкома сказал, что лучший способ разобраться в спорной ситуации - отправить заявление в РФС. При этом текст претензии не должен содержать оскорбления и унижения отдельных лиц.

Об этом Дюков говорит не просто так, поскольку даже в деле Гинера была много грубых фраз, и тем более просьба об отстранении главы судейства РФС Александра Егорова нанесла не мало ущерба российскому спорту.

Чтобы все-таки не оставлять журналистов без поводов, исполком предложил создать на официальном сайте РФС раздел «Судейство», где будут разобраны все спорные моменты, переданные через РФС. По словам Дюкова, в раздел попадут только самые неоднозначные и спорные моменты. То есть, при «незначительных» ошибках арбитров, РФС сможет опустить глаза.

О деле Гинера и Егорова

Как известно Евгения Гинера дисквалифицировали от спортивной деятельности в ПФК ЦСКА. К сожалению, дело приобрело такой масштаб, что комитету по этике пришлось действовать прямо. Сейчас клуб подает апелляцию, после которой будет принято окончательное решение.

Сам Дюков признается, что с уважением относится к Гинеру, но сам случай, являющийся прецедентом, нарушает регламент и спокойствие внешней среды футбола - болельщиков, СМИ и спортивных функционеров.

Про Егорова пока ничего неизвестно. Судебный комитет вынесет свой вердикт в декабре-январе, по словам Дюкова.

Итоги заседания

По итогам собрания исполком предложил следующие идеи:

  • повысить качество судейства;
  • увеличить количества матчей в РПЛ;
  • повысить детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ) трансферную сумму перехода.

Что касается качества судейства, здесь все-таки остается надежда на то, что вопросы будут решаться не при помощи оскорблений, а конструктивной критики с комментариями. Только такой подход может улучшить качество судейства.

Увеличение количества матчей кажется хорошей идеей, но для этого необходима глобальная перестройка футбола, изменение расписания Кубка России. К тому же неизвестно, как это отразится на качестве игры клубов.

Касательно ДЮСШ инициатива исполкома звучит отлично. Теперь за переход молодого футболиста из ДЮСШ в профессиональный спорт школа получит от одного миллиона рублей и выше.

Как видно, заседание прошло весьма успешно, но все-таки революции не случилось. Качество судейства остается под большим вопросом, а существенные изменения будут иметь место только при реформе.

Темы рфс футбол александр дюков
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