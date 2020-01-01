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Автор Владан Джурич

Санкции WADA: реакция зарубежных СМИ

Спорт

После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.

Реакция "The Washington Post"

Американское издание "The Washington Post" считает решение ВАДА идеальным только для самой же организации. В материале Салли Дженкинс, автора статьи, было сделано много резких высказываний.

По мнению американской журналистки, российский гимн — это обычная мелодия, а флаг — кусок материала. Конечно же, это звучит весьма грубо, тем более, что даже заголовок статьи не говорит о реальном вердикте ВАДА.

Россия также не лишилась возможности выступить на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году. Даже если вердикт ВАДА пройдет успешную апелляцию, то национальная сборная все равно отправится на Олимпиаду, но в нейтральном статусе.

Для самих же спортсменов, как правило, важнее всего не национальное достояние, флаг и гимн, а результаты и собственные рекорды в первую очередь.

Реакция The Globe and Mail

Канадское издание сочувствует России. Действительно, вердикт ВАДА и санкции применяются не впервые против российских спортсменов. Сейчас давление на легкоатлетов запредельное, а World Athletics и вовсе "банит" россиян на неизвестное время.

Авторы материалов пишут, что Россия испытывает постоянное давление со стороны иностранцев. При этом Россию не отстраняли, а лишь приняли рекомендации из-за несоответствия антидопинговому кодексу. Это автоматически говорит о том, что выход из ситуации есть — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже обратилось в Международный арбитражный суд (CAS).

В итоге становится донельзя смешно, что ВАДА пытается сделать из России настоящего врага. Как только в списке рекомендаций ВАДА были указаны чиновники и представители государственных органов, практически весь мир понял, что дело имеет политический оттенок.

Реакция Deutsche Welle

Немецкое издание высказывается достаточно грубо в отношении к вердикту ВАДА. С одной стороны, иностранцы радуются, что Россию намерены отстранить, но с другой — это потеря для мирового спорта.

Авторы материала пишут, что Московская лаборатория сама виновата в том, что фальсифицировала данные проб, и у ВАДА оставалось только одно — применить санкции. На деле же все далеко неоднозначно. Причастие к базам данных Родченкова уже говорит о многосложности дальнейшего апелляционного процесса.

Реакция Yle

Финское издание больше ссылается на зимние виды спорта. После общения Yle с тренером сборной по лыжным гонкам, Маркусом Крамером, было предположено, что таким образом ВАДА пытается заставить спортсменов "исправиться" за прошлые ошибки.

Сама же сборная России по лыжным гонкам регулярно проходит допинг-тестирования, и пока что не было положительных допинг-тестов. Однако санкции ВАДА приравниваются не к отдельным лицам, а ко всей стране, что уже говорит о политическом характере дела.

Реакция Respekt

По мнению авторов чешского издания, решение ВАДА — это один из шагов продолжения наказания не только российских спортсменов, но и национальных функционеров. С практической точки зрения ситуация похожа на санкции, принятые после Олимпиады в Пхенчхане-2018. В теории же возможен бесконечный апелляционный процесс.

С точки зрения хоккейного мира, на который очень часто опиралось чешское издание, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель полностью поддерживает российских спортсменов и настаивает на том, чтобы был проведен международный турнир в Санкт-Петербурге в 2023 году.

В своем материале чешское издание грубо высказалось, говоря о том, что Россия лжет и сама настраивает себя на дальнейшее развитие конфликта с ВАДА.

Как видно из представленных мнений зарубежных СМИ, большая часть изданий считает решение ВАДА продолжением наказания или попыткой показать свой статус. При этом большая часть иностранцев положительно относится к отстранению России от международных соревнований.

Темы wada допинг wada против россии: допинговый скандал
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