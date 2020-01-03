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Автор Владан Джурич

Решение WADA - политическая неприязнь к России?

Спорт

Вынесенный WADA вердикт тесно связан с политической составляющей. Это может быть как прямым давлением на российский спорт со стороны Всемирной антидопинговой организации, так и банальным неисполнением требований.

Если вспомнить один из споров WADA с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) касательно медалей спортсменов после зимней Олимпиады в Сочи-2014, то WADA после корректировки своего решения в 2018 резко высказалась в адрес российской стороны.

В данном споре WADA прямо заявила, что возвращение медалей и изменение решения — лишь условность.

Мнение экспертов

Депутат Государственной думы и советский футболист Валерий Газзаев говорил, что решение WADA — это политический мотив. Тем не менее, Газзаев отметил, что "борьба еще не закончена".

Действительно, WADA поступает нелогично по отношению к России, нарушая классический олимпийский тезис — спорт вне политики. Об этом говорил и Газзаев, лишь подтвердив то, что вердикт антидопинговой организации имеет политический мотив.

О политическом мотиве заявил также глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. По мнению Третьяка, ФХР всегда соблюдает антидопинговый кодекс. Во время общения с прессой глава ФХР четко дал понять, что даже сама Международная федерация хоккея на льду (IIHF) всегда была вне политических действий.

Мнение президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря также дал комментарии касательно решения WADA. По словам Путина, "это решение несправедливо и не соответствует здравому смыслу и праву".

Президент отлично заметил, что судебная практика WADA против российского спорта весьма сумбурна. Если на прошлой Олимпиаде национальная сборная выступала под нейтральным статусом, то и в этом году ситуация повторилась. Это уникальный случай, когда WADA выступает несколько раз против России и принимает строгие решения.

Другими словами, президент страны говорит об отсутствии фактических претензий к российским спортсменам, ведь решение WADA распространяется на всю страну и на всех спортсменов. В правовой практике санкции обычно принимаются в отношении к определенным лицам — спортсменам. Если же решение применено к целой стране, то это уже говорит о политических мотивах WADA.

Самое интересное, что даже руководство РУСАДА было выбрано в соответствии с рекомендациями WADA, но все равно всемирное агентство приняло решение против всего российского спорта. Владимир Путин четко сказал, что "решение, к сожалению, скорее носит политический оттенок".

Мнение иностранцев

Здесь все очевидно. Подавляющее число западных и американских экспертов, конечно же, не будут утверждать, что решение WADA носит политический характер. Однако больше всего интереса вызывает реакция китайских СМИ и их читателей.

Читатели китайских изданий The Paper и Global Times ("Хуаньцю шибао") всецело считают, что вердикт антидопингового агентства — это самое настоящее политическое давление. От этого могут пострадать не только "чистые" спортсмены, но и весь мировой спорт.

Китайские СМИ в целом же считают, что и Китай может ждать такое же наказание, если будет малейшая деталь, за которую может зацепиться WADA.

Таким образом, можно с большой уверенностью утверждать, что решение WADA носит в основном политический характер. Решить эту проблему можно двумя способами — согласиться с WADA, что маловероятно, или продолжать отстаивать свои позиции.

Проблема решения WADA заключается в том, что санкции наложены на целую страну. Пусть ограничения накладываются повторно, но на определенных лиц, которые виновны. Отстранять целую страну — это уже совсем другая история, за которой, естественно, последует бурная реакция.

Пока что понятно, что вердикт WADA имеет весьма отчетливый оттенок политической неприязни. Чтобы остановить это давление, потребуется не только выиграть дело в арбитраже, но и изменить отношение антидопингового агентства к России.

Темы wada wada против россии: допинговый скандал
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