"Ливерпуль": новые рекорды, старые проблемы

"Ливерпуль" продолжает уверенно побеждать своих соперников, демонстрируя отличные результаты. Из 17 сыгранных матчей "красные" одержали победу в 16. Результаты команды действительно впечатляют, но внутри клуба все равно остаются проблемы, на фоне которых "красных" может ожидать спад.

Для "Ливерпуля" сложилась довольно выигрышная ситуация в чемпионате Англии. После матча 17-го тура с "Уотфордом" красные опережают "Лестер" на 10 очков, а "Манчестер Сити" — на 14 очков. Разрыв, конечно, поражает, но можно заметить, что последние матчи "Ливерпулю" даются с трудом.

Проблема защиты

Достаточно вспомнить игру "красных" с "Лестером" в рамках 5-го тура английской премьер-лиги, которая закончилась со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля". Команде Юргена Клоппа удалось добыть победу только в добавленное время, значительно увеличив скорость игры.

"Ливерпуль" столкнулся с еще большими проблемами в матче второго тура Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Увеличив темп игры атакующей линии, защитники двигались вперед. Такой маневр тратил дополнительные силы, и не позволял быстро вернуться игрокам в защиту. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу "красных", при этом они имели преимущество во владении мячом, но пробелы в защите были заметны.

Проблема атаки

Пробелы есть также в атакующей зоне. В матче с "Шеффилд Юнайтед" (1:0) владение мячом "красными" составило 70%. Команда Клоппа позволяла бить по их воротам, что привело к опасным моментам. Основная проблема — большое владение мячом, где нападающая линия не обостряет игру голевыми моментами, а "катает" мяч по всей ширине поля. В матче с "Шеффилдом" это не критично, поскольку "красные" выигрывают их классе.

В матче первого тура Лиги чемпионов 19/20 "Ливерпуль" уступил "Наполи". "Красные" играли весьма плотно, оказывая сильнейшее давление на "неаполитанцев", но крепкая оборона сделала свое дело.

Проблемы с составом

Проблемы "Ливерпуля" связаны с несколькими моментами. В первую очередь, сказывается ориентир тренера на класс игроков. Можно заметить, как Клопп постоянно использует в матчах всем привычное трио в составе Мохаммеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино.

Линия полузащиты также практически не меняется. В каждом матче в полузащите играют Джорджиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон. Иногда в опорную зону спускается Джеймс Милнер, заменяя, как правило, Вейналдума. Аналогичная ситуация обстоит и с защитной линией.

Какие-либо эксперименты с составом в команде также отсутствуют. Другими словами, Клопп выбрал высококлассных игроков, которые будут приносить лучший результат, однако места для молодых и перспективных игроков не остается. Рано или поздно такая тактика может привести к спаду команды.

Другая проблема "Ливерпуля" заключается в частичном "заигрывании" с мячом. Это можно было увидеть в матче с "Лестером" и "Шеффилдом".

Проблемы в тактике

Юрген Клопп делает уклон не только на тройку игроков из атакующей линии, но и на крайних защитников, играющих на острие — Александр-Арнольда и Эндрю Робертсона.

Точно такую же тактику немецкий тренер применял в "Боруссии Дортмунд". Упор шел на защитников, которые делали тройную работу, соединяя линию полузащиты и нападения.

Если "выключить" крайних защитников из тактики Клоппа, то вся атакующая сторона "красных" будет выглядеть намного хуже. Несмотря на такую важную тактическую особенность, немецкий специалист старается разнообразить игру "Ливерпуля", выпуская на замену Милнера вместо Мане. Это снижает скорость атакующей линии, но позволяет сделать игру тверже.

Первый шаг к исправлению минусов команды

В игре 17-ого тура с "Утфордом" команда Клоппа играла в более спокойном темпе. После матча немецкий тренер пообщался с прессой, и сказал, что удовлетворен игрой. По его словам, "на этом этапе сезона нужно быть гибкими". Это уже первый шаг к исправлению минусов команды.

"Ливерпуль" также обновил несколько достижений. "Красные" заняли третье место по количеству беспроигрышных матчей в премьер-лиге (их было 34), второе место по количеству домашних побед в истории клуба, а еще форвард Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля", забив 86 голов в первых 100 матчах. До египтянина лучшим бомбардиром был Луис Суарес, реализовавший 84 гола.