Хотите похудеть? Не считайте калории

Подсчет калорий, чтобы похудеть, имеет смысл: если вы создаете дефицит между калориями, которые вы потребляете, и калориями, которые вы сжигаете, то теоретически вы должны худеть. Это научно, вот как это должно работать.

И это работает для большинства людей. Вы худеете на любой диете, потому что вы следите за тем, что вы едите. Проблема в том, что когда вы голодны или перестаете считать калории, это обычно приводит к обратным последствиям. И потерянный вес в большинстве случаев возвращается.

Вот три причины, почему стоит рассмотреть другой способ похудеть, без подсчета калорий:

1. Мы не можем рассчитать точные калории от потребляемой пищи, потому что есть слишком много параметров, чтобы их все учесть. Например, откуда берется еда, насколько она зрелая, как она хранится, обрабатывается, готовится, и даже переваривается. Существует слишком много факторов, поэтому погрешность подсчетов может быть очень большой.

2. Мы не знаем точно, сколько калорий нужно нашему организму. Есть много моделей, которые помогут нам выяснить, сколько нашему метаболизму нужно энергии для существования, но по сей день нет единого мнения, так как же узнать, какая модель лучше? Как они учитывают интенсивность упражнений или изменчивость тренировки в зависимости от того же человека, или вы умственную деятельность (да, это сжигает калории тоже), или погоду, которая потребует больше энергии, чтобы согреться или потеть?

3. Единственная причина, по которой мы никогда не должны соблюдать диету с подсчетом калорий, заключается в том, что мы зациклились на неправильных цифрах. Пищевые продукты не должны классифицироваться по тому, сколько энергии они могут обеспечить, они должны быть классифицированы по тому, насколько они в первую очередь полезны для организма. Наше тело похоже на машину: дайте ему неправильное топливо, и машина остановится. То же самое и с человеческим организмом: если вы будете кормить его низкокалорийными продуктами и продуктами с низким содержанием питательных веществ, то он не будет работать так долго.

И даже если кто-то должен был выбрать правильную пищу, насколько заманчиво продолжать есть ту же самую пищу, потому что мы точно знаем, сколько калорий она содержит? Подсчет калорий занимает много времени, у вас действительно есть время, чтобы делать это?

Мы должны обеспечить наше тело наилучшей питательной пищей. Диета, состоящая из полезных продуктов, не требует подсчетов. Эти продукты полны витаминов, минералов, фитонутриентов и других питательных веществ, которые нужны организму.

Прислушивайтесь к своему телу и следуйте нескольким здоровым рекомендациям. Тело будет постепенно перестраиваться, и вы будете терять вес, концентрируясь на том, что важно: есть здоровую пищу, которая питает ваше тело и доставляет удовольствие вам.

Долгосрочная потеря веса - или управление весом - может быть успешной только в том случае, если это рассматривается не как быстрое решение, а скорее, как изменение образа жизни.