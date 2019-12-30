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Автор Диана Гаврилова

Осознанное питание - что это такое?

Спорт

Как часто вы в последнее время слышали термин "осознанное питание"?

В этом подходе действительно много смысла (и науки). Вы уделяете внимание тому, что и как вы едите, сосредотачиваетесь на процессе жевания. Легко съесть слишком много, если вы едите быстро и не обращаете на это внимания, что может привести к вздутию живота, появлению газов, изжоге и расстройству желудка, а также косвенно к увеличению веса.

Осознанное питание — это понимание всех аспектов вашего питания. Такой тип питания может помочь уменьшить стресс, поскольку осознанность заставляет ваш мозг думать, что все хорошо, и что вы больше не находитесь в режиме "беги или сражайся".

Поскольку стресс может способствовать воспалению (да, это действительно так), исследования показали, что осознанность может уменьшить пищеварительные симптомы у людей с язвенным колитом и СРК.

Как можно есть осознанно?

  • Сосредоточьтесь на еде, уберите телефон и ешьте за столом, а не перед экраном или телевизором.
  • Активно обращайте внимание на то, как ваша еда выглядит, пахнет, ощущается на вкус.
  • Жуйте медленно.
  • Внимательно отслеживайте уровень сытости и перестаньте есть, когда уже наелись, даже если на вашей тарелке есть что-то еще.

Я знаю, что вышесказанное звучит просто, но это может быть очень сложно сделать, особенно если вы едите с детьми. Тем не менее, избавиться от электронных устройств во время еды необходимо сделать. Вы можете быть удивлены тем, насколько сложно это сделать, поскольку у нас есть технологии повсюду.

Возможно, вам также говорили, что жевание действительно важно в процессе питания, но задумывались ли вы когда-нибудь, почему? Спросите большинство людей, и они скажут, что пищеварение начинается в желудке. Тем не менее, рот — один из самых игнорируемых и важных элементов пищеварения, поскольку именно здесь действительно начинается пищеварение.

Это потому, что амилаза, пищеварительный фермент, вырабатывается во рту и начинает переваривать углеводы. Другая причина в том, что ваши зубы размельчают пищу на более мелкие кусочки, чтобы ферменты в пищеварительном тракте могли лучше расщеплять ее.

Поэтому плохое жевание может привести к проблемам с пищеварением, таким как расстройство желудка и вздутие живота. Это также может косвенно привести к увеличению веса, так как вы не даете мозгу достаточно времени, чтобы зарегистрировать, что вы сыты.

Если у вас есть проблемы с пищеварением, то активное участие в том, как вы едите (а также в том, что вы едите), действительно необходимо. Ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу и обращайте внимание на пищу, это способствует расслаблению вашего тела и ума, потенциально помогая предотвратить общие проблемы с пищеварением, такие как расстройство желудка, вздутие живота и газы.

Темы спорт питание
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