Виктория Бекхэм, Елена Белова и другие: 7 самых красивых жен спортсменов

Известные спортсмены — яркие и интересные личности. А их жены — не просто красотки, но и успешные дамы в определенных сферах. Порой своими талантами и разными положительными качествами они затмевают звездных супругов.

Елена Белова

Супруга хоккеиста ЦСКА Антона Белова со школьных лет так увлекалась тайским боксом, что в этом виде спорта построила карьеру. Одноклассники звали Елену "Тайсон" из-за тяжелого удара и волевого характера.

Достигнув совершеннолетия, девушка открыла женский бойцовский клуб Fight Fabrika. В нем дамы могли обучиться защите в самых непредвиденных ситуациях.

После замужества Елена бакс не бросила, к тому же разделила хобби с мужем. В Санкт-Петербурге она открыла клуб для женщин-хоккеисток Red Rocket, а также медицинский центр "7 докторов". У супругов растет дочь Таисия, которую Антон и Елена приобщают к спорту.

Виктория Бекхэм

Эту девушку многие запомнили как участницу музыкальной группы Spice Girls 90-х годов. Сегодня Виктория Бекхэм — супруга знаменитого футболиста Дэвида, воспитывающая трех сыновей — Бруклина, Круза, Ромео и, дочь Харпер.

Музыкальная карьера Виктории завершилась с распадом группы, после чего девушка открыла модельное агентство. Она с удовольствием совмещает карьеру и материнство.

Жизель Бундхен

Эта блистательная модель работает в Victoria's Secret и является супругой американского футболиста Тома Брэйди. Супруги воспитывают сына Бенджамина и дочь Виван. Жизель удалось восстановить фигуру после родов и продолжить карьеру модели.

Варвара Орлова

Эта спортсменка, жена хоккеиста Дмитрия Орлова, уверенно стоит на коньках и с удовольствием покоряет на лыжах горные склоны. По совместительству Варвара работает в модельном агентстве.

Андриана Лима

Супруга известного сербского баскетболиста Марко Ярича является лицом компании Maybelline и выступает на показах Victoria's Secret. Рождение двух дочерей, Валентины и Сиенны, никак не повлияло на фигуру их мамы. Андриана входит в ТОП-2 самых высокооплачиваемых мировых моделей.

Бруклин Деккер

Она — актриса, снявшаяся в картинах "Случайные связи", "Морской бой" и т. д., желающая продолжить кинокарьеру, но ставшая супругой теннисиста Эдди Родика. Сейчас девушка работает моделью и числится первой в списке самых сексуальных женщин мира.

Екатерина Акинфеева

Эта известная модель, работающая с мужскими журналами, стала женой российского голкипера Игоря Акинфеева. Несмотря на замужество, Екатерина продолжает карьеру.

Одни жены спортсменов работают в модельных агентствах, другие и сами имеют отношение к профессии мужей. Но все эти девушки неотразимы — не зря же на них обратили внимание самые завидные женихи мира.