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Автор Татьяна Питерякова

Надя Команечи и еще 5 самых молодых олимпийских чемпионов

Спорт

История Олимпийских игр обширна. В ней остались имена представителей разных стран, физических способностей и возраста. Некоторые участники турнира поразили уникальными результатами, и удивительно, что они были очень молодыми.

Марсель Депайе

Он принес победу нидерландской команде по водной гребле. Тогда французу Марселю Депайе было 10 лет - он стал самым юным триумфатором Олимпиады.

Этого могло не случиться, если бы участники заезда не попросили заменить рулевого, набравшего перед состязанием лишние килограммы. Времени на выбор спортсмена у команды не было, поэтому ее участником стал Марсель, который показал все свои способности в лучшем свете. Все это происходило в 1900 году.

Инге Серенсен

Эта девочка в 12 лет стала бронзовым призером соревнований по плаванью. Инге Серенсен тренировалась в этом виде спорта с 8 лет, а уже через 4 года представляла Германию на Олимпийских играх. Это случилось в 1936 году.

Марджори Гестринг

Эта американка в 13 лет завоевала золото, продемонстрировав прыжок в воду с 3-метрового трамплина. Победа, одержанная в 1936 году, стала самым большим достижением в жизни Марджори Гестринг. Все ее последующие попытки заканчивались провалом.

Ким Юн Ми

В 1994 году эта кореянка взяла золото в шорт-треке. Тогда Ким Юн Ми было 13 лет, а спустя 4 года девушка повторила успех, вновь став первой.

В 2002 году спортсменка пережила серьезную травму, из-за чего не смогла претендовать на очередную медаль. Сейчас под ее руководством выступают многие олимпийские чемпионы.

Надя Команечи

Эта румынская гимнастка получила высший балл за свое выступление в 14 лет. В 1976 году ей был установлен мировой рекорд, а на следующих играх в Монреале она повторила успех.

У Нади Команечи имеются три золотые, серебряная и бронзовая медали. Однако девушка не захотела продолжать спортивную карьеру и стала предпринимателем. Она воспитывает детей, принимает участие в благотворительности и выпускает журнал о спортивных достижениях.

Большое количество трюков в спортивной гимнастике появилось благодаря Наде. Поэтому можно назвать законодательницей многих трендов в этом виде спорта.

Кристина Эгерсеги

Эта девушка в 14 лет представляла Будапешт на мировом уровне, а во время соревнований обошла на коротких дистанциях взрослых опытных коллег. Тогда Кристина Эгерсеги произвела настоящий фурор, несмотря на всю сложность плаванья для юниоров.

Иногда спортсмены показывают поистине невероятные результаты. Причем возраст в этом случае не имеет значения - кто захочет, тот своего добьется.

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