У каждого вида спорта есть своя особенность. Одни травмоопасные, другие интересные и увлекательные. Но есть и те, которые особенно хорошо улучшают физическое здоровье. К примеру, бег не только поможет устранить лишний вес, но и нормализует состояние сердца и сосудов, а плаванье поможет укрепить мышцы.
Этот многогранный вид спорта улучшает физическую форму и в дальнейшем ее поддерживает. Направлений в фитнесе много. Так, пилатес укрепляет мышцы живота и улучшает осанку, а растяжка, или стретчинг, нормализует состояние опорно-двигательного аппарата и укрепит позвоночник.
Благодаря ежедневному бегу нормализуются осанка, иммунитет, работа желудка, состояние сердца и сосудов, эндокринная и дыхательная системы. Во время пробежек выделяется эндорфин - гормон счастья. А это значит, что стресс человека не побеспокоит.
У бегающих пожилых людей мышцы стареют медленней, а саркопения (проблемы со скелетной мускулатурой) развивается редко. Особенно рекомендованы пробежки людям с заболеванием периферических артерий.
Этот вид спорта помогает развить разные группы мышц, координацию. Поэтому большим теннисом рекомендуется заниматься с малых лет.
Плавание способствует укреплению бедер и рук, сохранению мышц в тонусе, ровности и гибкости позвоночника, правильной работе сердца. У выбравших этот вид спорта реже возникает коронарная болезнь (сужение артерий и, как следствие, плохой отток крови к сердцу).
При посещении бассейна нормализуется состояние астматиков. В процессе занятий лучше работают легкие, чему способствует влажная среда. Поэтому приступы астмы происходят значительно реже.
Гольф полезен как для умственного, так и для физического здоровья - игра предполагает продумывание стратегии. При постоянных занятиях укрепляются мышцы кора.
За одну тренировку человек проходит примерно 10 тысяч шагов, поэтому гольф позволяет сбросить вес. При умеренных нагрузках восстанавливается сердечно-сосудистая система, исчезает бессонница.
Все вышеприведенные виды спорта имеют и общие положительные результаты - укрепляют иммунитет, устраняют избыточный вес, избавляют от стресса и депрессии, способствуют концентрации внимания. Благодаря укреплению мышц человек становится подвижным и жизнерадостным.
Его фигура выглядит идеально, а сам он всегда бодр и весел - быстро не утомляется благодаря хорошей физической подготовке. Поэтому при различных заболеваниях врачи, помимо лекарств, рекомендуют заняться одним из вышеприведенных видов спорта.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.