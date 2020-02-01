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Автор Татьяна Питерякова

Какие виды спорта наиболее полезны для здоровья?

Спорт

У каждого вида спорта есть своя особенность. Одни травмоопасные, другие интересные и увлекательные. Но есть и те, которые особенно хорошо улучшают физическое здоровье. К примеру, бег не только поможет устранить лишний вес, но и нормализует состояние сердца и сосудов, а плаванье поможет укрепить мышцы.

Фитнес

Этот многогранный вид спорта улучшает физическую форму и в дальнейшем ее поддерживает. Направлений в фитнесе много. Так, пилатес укрепляет мышцы живота и улучшает осанку, а растяжка, или стретчинг, нормализует состояние опорно-двигательного аппарата и укрепит позвоночник.

Бег

Благодаря ежедневному бегу нормализуются осанка, иммунитет, работа желудка, состояние сердца и сосудов, эндокринная и дыхательная системы. Во время пробежек выделяется эндорфин - гормон счастья. А это значит, что стресс человека не побеспокоит.

У бегающих пожилых людей мышцы стареют медленней, а саркопения (проблемы со скелетной мускулатурой) развивается редко. Особенно рекомендованы пробежки людям с заболеванием периферических артерий.

Большой теннис

Этот вид спорта помогает развить разные группы мышц, координацию. Поэтому большим теннисом рекомендуется заниматься с малых лет.

Плавание

Плавание способствует укреплению бедер и рук, сохранению мышц в тонусе, ровности и гибкости позвоночника, правильной работе сердца. У выбравших этот вид спорта реже возникает коронарная болезнь (сужение артерий и, как следствие, плохой отток крови к сердцу).

При посещении бассейна нормализуется состояние астматиков. В процессе занятий лучше работают легкие, чему способствует влажная среда. Поэтому приступы астмы происходят значительно реже.

Гольф

Гольф полезен как для умственного, так и для физического здоровья - игра предполагает продумывание стратегии. При постоянных занятиях укрепляются мышцы кора.

За одну тренировку человек проходит примерно 10 тысяч шагов, поэтому гольф позволяет сбросить вес. При умеренных нагрузках восстанавливается сердечно-сосудистая система, исчезает бессонница.

Все вышеприведенные виды спорта имеют и общие положительные результаты - укрепляют иммунитет, устраняют избыточный вес, избавляют от стресса и депрессии, способствуют концентрации внимания. Благодаря укреплению мышц человек становится подвижным и жизнерадостным.

Его фигура выглядит идеально, а сам он всегда бодр и весел - быстро не утомляется благодаря хорошей физической подготовке. Поэтому при различных заболеваниях врачи, помимо лекарств, рекомендуют заняться одним из вышеприведенных видов спорта.

Темы гольф спорт теннис фитнес плавание легкая атлетика
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