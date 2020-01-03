Шесть моментов в истории спорта, изменивших мир

Порой один момент может повлиять на судьбу человека. Такие события случались и в истории спорта — благодаря им удалось не только определить ход событий во время игр, но и помочь людям обрести веру в себя и надежду на светлое будущее.

Рукопожатие капитана "Спрингбокс" и президента Южной Африки

Расовая проблема сказывалась на политике и социализации США даже после отмены апартеида (официальной политики, затрагивающей вопрос расового разделения) в 1994 году. Ослабление конфликтов началось с того, что сборная ЮАР по регби "Спрингбокс" выиграла у новозеландской команды "Олл Блэкс" в чемпионате мира.

Тогда глава Южной Африки Нельсон Мандела, много лет борющийся за права чернокожего населения, пожал руку капитану команды-победителя Франсуа Пьенаару.

Организация спортивных игр на инвалидных креслах

Британский врач Людвиг Гуттман приглашал спортсменов-колясочников в соревнования, впоследствии ставшие Паралимпийскими играми. В основном участниками становились ветераны ВОВ.

Победа чернокожего Джесси Оуэнс, разозлившая Гитлера

В 1936 году в Берлине состоялись Олимпийские игры, которые должны были подтвердить теорию знаменитого фюрера о превосходстве арийской расы. Но планы Гитлера, как всегда, были нарушены — четырехкратным чемпионом стал темнокожий легкоатлет Джесси Оуэнс, выигравший эстафету 4×100 м с мировым рекордом, дистанции 100 и 200 м, а также прыжки в длину.

Когда победитель вернулся в США, его не поздравил единственный человек — президент Франклин Рузвельт.

Кулаки вверх — за победу

На Олимпийских играх в 1968 году в Мехико спортсмены Джон Карлос и Томми Смит подняли вверх кулаки. Это означало, что они горды получением первого и третьего мест.

Спортсмены повторили жест во время национального гимна Америки, а на груди у них красовались значки олимпийского проекта за права человека.

Велогонщик, победивший рак

У Лэнса Армстронга обнаружили рак на последней стадии. Однако знаменитый велогонщик их США победил болезнь и 7 раз финишировал первым в зачете "Тур де Франс". Благодаря его примеру многие люди решились на борьбу с раком до конца.

Спортсмен без ног

Бобби Мартин таким родился — практически без ног. Несмотря на это, в школе он увлекся американским футболом, а в университете выступал за местную команду. На примере этого человека многие инвалиды научились не отчаиваться и бороться за свои мечты.

Увидев положительный результат знаменитых людей, другие тоже начинают надеяться и бороться. А иногда благодаря обычному рукопожатию разрешаются регулярные конфликты.