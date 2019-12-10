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Автор Татьяна Питерякова

Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию

Спорт

К сожалению, не все спортсмены могут в России реализовать свой потенциал. Тогда они переезжают в другую страну и там добиваются успеха. Но бывает, что спортсменам просто необходимо сменить место жительства по другим причинам. В любом случае нередко люди, подающие надежды в спорте, покидают РФ.

Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию. Костя Дзю
Костя Дзю

Мария Шарапова

Эта известная теннисистка с детства живет в США, где и тренируется. Однако настоящая родина Марии Шараповой - Россия, с которой она не теряет связь.

В РФ у девушки много родственников и друзей, болеющих за нее на соревнованиях. Но покидать Флориду звезда не намерена - девушка привыкла здесь жить, ее все устраивает.

Костя Дзю

Об успехах этого боксера слышал каждый. Костя Дзю признается, что все же своей родиной считает Австралию.

В Сиднее он проживает с семьей последние 20 лет. У него здесь дом и много друзей.

Юрий Подладчиков

Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию. Юрий Подладчиков
Юрий Подладчиков

Этот сноубордист родился в России. Однако в 2007 году Юрий Подладчиков принял швейцарское гражданство - теперь он выступает под флагом своей новой родины.

Юрий поделился, что в России плохие условия для тренировок. В РФ тренер постоянно давал ему рекомендации и просил соблюдать режим, а Юрий не желал слушать советы наставника. А вот за границей все по-другому. В 2012 году сноубордиста просили вернуться в национальную сборную, на что он ответил отказом.

Анастасия Кузьмина

Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию. Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина

Эта спортсменка в детстве и юности увлекалась горными лыжами, а в 16 лет занялась биатлоном. В 2007 году девушка вышла замуж и родила ребенка.

После этого российские тренеры перестали надеяться на спортсменку - разуверились в ее хороших результатах, о чем, вероятно, пожалели. Анастасии разрешили выступать за сборную Словакии, где она заняла лидирующие позиции. Девушка стала Олимпийской чемпионкой и одержала много побед на этапах Кубка мира.

Дарья Домрачева

Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию. Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

Эта известная биатлонистка родилась в Минске, но долго тренировалась в России. А потом Дарью Домрачеву пригласили в белорусскую команду - от такого предложения девушка не отказалась и стала Героем Белоруссии.

Анна Курникова

Анна Курникова, Мария Шарапова и другие спортсмены, навсегда покинувшие Россию. Анна Курникова
Анна Курникова

Эта теннисистка много лет жила в США. На счету Анны Курниковой нет серьезны титулов, но все же эта девушка интересна журналистам.

Сейчас Анна замужем за Энрике Иглесиасом и счастлива в браке. В 2017 году в семействе родились сын и дочь.

Обычно спортсменки покидают Россию из-за любовных отношений. А спортсмены - из-за возможности реализоваться за границей. В силы некоторых в России просто не верили, о чем наверняка пожалели - в других странах эти звезды спорта показали отличный результат.

Темы костя дзю мария шарапова анна курникова дарья домрачева юрий подладчиков
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