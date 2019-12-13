Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

12 абсурдных и забавных видов спорта, которые существуют на самом деле

Спорт

Виды спорта из года в год развиваются. Есть такие виды спортивных состязаний, которые вызовут массу сомнений у публики. Можно выделить более десятков странных видов спорта, которые существуют на сегодняшний день.

Сырная горка

В Великобритании проводится соревнование под названием сырная гонка. Участникам требуется спуститься с крутого холма, чтобы взять сырную голову, которая катится с холма со скоростью более 100 километров в час. Данный вид спорта представляет опасность как для спортсменов, так и для зрителей, наблюдающих за мероприятием.

Гонка человека и лошади

Опять же в Великобритании проводятся самые странные состязания. Спортсменам предлагается сравниться в скорости с лошадью. Состязания проводятся уже около 40 лет. В мероприятии участвует более 30 спортсменов, которые преодолеть дистанцию в 35 километров, соревнуясь с лошадьми. 

Хорек в штанах

Очередное состязание, которое проводится среди британцев. Суть заключается в том, чтобы в просторные штаны запустить хорька. Победителем считается тот, кто больше всех продержится в штанах с животным. На данный момент рекорд составляет около 5 часов.

Интенсивная глажка

Экстремальная глажка появилась в альпинистском спорте. Спортсмены предпочитают гладить свою одежду в самых необычных местах. Чем сложнее условия для глажки, тем лучше результат и популярнее спортсмен. 

Повал столба

Вид спорта пришел из Японии. В игре участвует 150 человек - 75 человек на команду. Первая команда защищает столб от нападения оппонентов, а другая пытается повалить столб на землю.

Погружение в болото

Более 20 лет подряд в Уэльсе проводится соревнование по погружению в болотные массивы. Участникам турнира требуется проплыть болото длиной 2,5 метров, используя ласты и специализированный костюм. 

Боссабол

Уникальный вид спорта, который сочетает футбол, волейбол и батуты. Игрокам на батутах требуется перебросить через сетку мяч, выиграв у соперников. Первый матч состоялся на территории Испании в 2004 году.

Шахобокс

Спорт был взят из комиксов. По плану предполагается, что 6 раундов участники проводят за шахматным столом, а 5 раундов - на ринге, боксируя с целью победить противника. В целом же вся игра занимает не боле 6 минут: 4 за шахматами и 2 за рингом.

Регата на тыквах

В Новой Шотландии ежегодно проводится регата на настоящих выращенных тыквах. Существует несколько квалификаций как для детей, так и для профессионалов. Гонка проводится на расстоянии 1,5 километров. Кто быстрее приплывет, тот и победит.

Прыжки в воду на животах

Уникальное состязание проводится в США в штате Флорида. Участникам требуется как можно сильнее оттолкнуться от бортика, чтобы попасть животом в бассейн.

Рестлинг на ногах

В Англии как всегда проводятся одни из самых странных спортивных мероприятий. Участникам нужно сцепиться ногами и как армрестлинге одолеть соперника. Не исключено наличие обильных судорог прямо во время поединка.

Подводный хоккей

Подводный хоккей не отличается от классического. Вместо тяжелой экипировки спортсмены используют плавки и ласты. Ворота также находятся под водой, что снижает скорость маневров и качество бросков в сторону ворот.

Темы спорт
Актуальная аналитика
Путешествия
Где отдохнуть в Крыму: пляжи, лечебные курорты и достопримечательности
Новости спорта
12 абсурдных и забавных видов спорта, которые существуют на самом деле
Недвижимость
Роскошные и красивые дома знаменитостей: Джоул Хоровиц и Джерри Сейнфельд
Новости Все >
Диетолог: как не набрать лишние килограммы после новогоднего застолья
Индийский смертник считает, что загрязнение воздуха убьёт его без суда
12 протестующих погибли в Багдаде при обстреле
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
Россия взяла вторую медаль за день на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Школьница из Воркуты заперла вора в квартире
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Меркель объяснила продление санкций против России
Как не попасться на удочку кибермошенников в предновогодней суете?
Последние материалы
Индийский смертник считает, что загрязнение воздуха убьёт его без суда
12 протестующих погибли в Багдаде при обстреле
12 абсурдных и забавных видов спорта, которые существуют на самом деле
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Роскошные и красивые дома знаменитостей: Джоул Хоровиц и Джерри Сейнфельд
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
14 декабря: Квант, Дейтонское соглашение и Боливарианский альянс
Россия взяла вторую медаль за день на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Школьница из Воркуты заперла вора в квартире
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов
Комментарии
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Экономике США предсказывают апокалипсис
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
Меркель объяснила продление санкций против России
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Меркель объяснила продление санкций против России
Меркель объяснила продление санкций против России
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ