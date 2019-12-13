12 абсурдных и забавных видов спорта, которые существуют на самом деле

Виды спорта из года в год развиваются. Есть такие виды спортивных состязаний, которые вызовут массу сомнений у публики. Можно выделить более десятков странных видов спорта, которые существуют на сегодняшний день.

Сырная горка

В Великобритании проводится соревнование под названием сырная гонка. Участникам требуется спуститься с крутого холма, чтобы взять сырную голову, которая катится с холма со скоростью более 100 километров в час. Данный вид спорта представляет опасность как для спортсменов, так и для зрителей, наблюдающих за мероприятием.

Гонка человека и лошади

Опять же в Великобритании проводятся самые странные состязания. Спортсменам предлагается сравниться в скорости с лошадью. Состязания проводятся уже около 40 лет. В мероприятии участвует более 30 спортсменов, которые преодолеть дистанцию в 35 километров, соревнуясь с лошадьми.

Хорек в штанах

Очередное состязание, которое проводится среди британцев. Суть заключается в том, чтобы в просторные штаны запустить хорька. Победителем считается тот, кто больше всех продержится в штанах с животным. На данный момент рекорд составляет около 5 часов.

Интенсивная глажка

Экстремальная глажка появилась в альпинистском спорте. Спортсмены предпочитают гладить свою одежду в самых необычных местах. Чем сложнее условия для глажки, тем лучше результат и популярнее спортсмен.

Повал столба

Вид спорта пришел из Японии. В игре участвует 150 человек - 75 человек на команду. Первая команда защищает столб от нападения оппонентов, а другая пытается повалить столб на землю.

Погружение в болото

Более 20 лет подряд в Уэльсе проводится соревнование по погружению в болотные массивы. Участникам турнира требуется проплыть болото длиной 2,5 метров, используя ласты и специализированный костюм.

Боссабол

Уникальный вид спорта, который сочетает футбол, волейбол и батуты. Игрокам на батутах требуется перебросить через сетку мяч, выиграв у соперников. Первый матч состоялся на территории Испании в 2004 году.

Шахобокс

Спорт был взят из комиксов. По плану предполагается, что 6 раундов участники проводят за шахматным столом, а 5 раундов - на ринге, боксируя с целью победить противника. В целом же вся игра занимает не боле 6 минут: 4 за шахматами и 2 за рингом.

Регата на тыквах

В Новой Шотландии ежегодно проводится регата на настоящих выращенных тыквах. Существует несколько квалификаций как для детей, так и для профессионалов. Гонка проводится на расстоянии 1,5 километров. Кто быстрее приплывет, тот и победит.

Прыжки в воду на животах

Уникальное состязание проводится в США в штате Флорида. Участникам требуется как можно сильнее оттолкнуться от бортика, чтобы попасть животом в бассейн.

Рестлинг на ногах

В Англии как всегда проводятся одни из самых странных спортивных мероприятий. Участникам нужно сцепиться ногами и как армрестлинге одолеть соперника. Не исключено наличие обильных судорог прямо во время поединка.

Подводный хоккей

Подводный хоккей не отличается от классического. Вместо тяжелой экипировки спортсмены используют плавки и ласты. Ворота также находятся под водой, что снижает скорость маневров и качество бросков в сторону ворот.