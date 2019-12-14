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Автор Владан Джурич

Убили интригу. Что происходит с "Локомотивом"?

Спорт

Команда Юрия Семина еще в начале октября лидировала в чемпионате России и показывала качественный футбол. "Локомотив" мог рассчитывать на выход в еврокубки весной, однако последние результаты "Локо" разочаровывают.

Последние пять матчей принесли красно-зеленым только пять очков. На первую строчку вырвался "Зенит". В Еврокубках железнодорожники также выступили плохо. Проиграв матчи "Байеру", "Локо" свел свои шансы на нет.

С одной стороны, причины ухудшения результатов ясны. В команде травмированы ключевые игроки, маленький резерв запасных игроков, и ощущается усталость из-за участия сразу в двух турнирах. С другой стороны, "Локо" не может адаптироваться под изменения в составе, в результате чего показывает не лучший футбол.

Первый серьезный минус в игре "Локо" — сложность в перестроении из атаки в оборону. Публика наблюдала это в матче со "Спартаком", в котором железнодорожники проиграли со счетом 0:3, в основном от контратак красно-белых. Аналогичная ситуация наблюдалась в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".

В матче со "Спартаком" было отчетливо видно, как полузащитник Дмитрий Баринов не стал прессинговать, идущего впереди Зелимхана Бакаева — появилось пространство для паса, что и сделал Бакаев, отдавая разрезающую передачу на Понсе. При этом левый фланг остался полностью открытым для других маневров красно-белых.

Еще один пример плохого контроля зон был в матче с "Краснодаром". Левый полуфланг остался свободным для разрезающей передачи.

"Локомотив" дает достаточно много пространства для игры, что сказывается на игре команды в целом. Как правило, все происходит по одному сценарию — левый полуфланг остается пустым или более-менее свободным, атакующий игрок делает передачу в разрез и создает голевой момент.

Помимо проблем в перестроении, в команде постоянно происходит суета в штрафной зоне. Например, в матче с "Уфой" защитники просто "растерялись" — они заняли первые попавшиеся позиции. В итоге — гол с пенальти в ворота "Локомотива". Точно такая же ситуация привела к голу в матче с "Динамо", где железнодорожники уступили со счетом 1:2.

Еще большая неразбериха в штрафной была в матче с "Тамбовом". Несмотря на победу "Локо" (3:2), у соперника была возможность реализовать гол в последние 2-3 минуты.

Другая проблема команды Семина заключается в работе форварда. Атакующие игроки отвлекают соперников и борются в центральной зоне. Такие действия отнимают много сил и не позволяют реализовать голевые моменты.

Пока стоит сказать одно — команду ждут изменения после зимнего перерыва. Часть игроков должна оправиться после травм и отправиться на сборы. Самое главное для Семина сейчас — это настроить характер команды.

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