Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Алиса Фрай

Как правильно питаться во время тренировок

Спорт

Существуют общие принципы составления рациона правильного питания. Неважно, какой именно вид спорта выбрал человек, мужчина это или женщина и сколько ему или ей лет.

При интенсивных физических нагрузках нужно правильно питаться и ни в коем случае не морить себя голодом. Когда человек не получает достаточного питания, организм берется за расщепление мышечных белков, что неминуемо ведет к снижению мышечной массы и, следовательно, падению результативности тренировок.

Здоровый режим питания не поощряет прием пищи на ходу. Когда человек очень быстро ест, он не успевает почувствовать насыщение, поэтому может переедать. Вследствие, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

При спортивном образе жизни важно качество употребляемых продуктов, их натуральное происхождение.

Данные принципы правильного питания будут полезны для тех, кто тренируется, насколько бы интенсивной не была их физическая нагрузка.

Исключить алкоголь

При выборе оптимального спортивного питания нужно придерживаться нескольких правил. Для начала нужно исключить алкоголь.

Алкоголь вреден при спортивных тренировках, по причине того, что он сводит на нет все старания спортсмена для прироста мышечной массы. Спиртное, попадающее в организм, вызывает ряд следующих процессов, мешающих усвоению протеинов:

  • Остановка расщепления белка. В итоге мышцы недополучают питательных веществ.
  • Обезвоживание. Без воды не могут протекать процессы обмена в организме, такие как усвоение протеинов, например. При недостатке воды белковый синтез тормозится.
  • Потери энергии. При частом приеме алкоголя значительная часть энергетических резервов организма расходится на расщепление алкоголя и вывод токсинов.

Также спиртное губительно действует на важные органы человека. Потому что при тренировках сердце, печень терпят увеличенную нагрузку, алкоголь может вызвать значимые проблемы в их работе.

Увеличить потребление воды

При силовых тренировках необходимо обязательно увеличивать потребление чистой воды. Здоровый питьевой режим во время тренировок включает употребление именно воды (чай, кофе, соки при этом не учитываются).

Не советуют пить много жидкости во время интенсивных тренировок. Можно сделать несколько глотков или просто прополоскать рот.

Вода с долькой лимона или лимонного сока бодрит во время занятий, и хорошо утоляет жажду.

При значительных по времени тренировках (более 1 часа) человеку необходимы специальные напитки, которые содержат в своем составе электролиты. Они помогают держать необходимый уровень водного баланса спортсмена.

Занятия исключают прием энергетиков. Они повышают нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Чай или кофе не советуют пить перед тренировкой. Их следует употреблять не позднее, чем за 30 минут до старта занятий. При четком соблюдении питьевого режима результативность тренировок повышается.

Темы спорт питание тренировки
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как правильно питаться во время тренировок
Формула небес
Изменения в системе власти пойдут на пользу России - астролог
Силовые структуры
Император против узурпатора
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
На Украине создали фонд восстановления Донбасса
Логинов принёс России первое золото чемпионата мира по биатлону
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Крымчане призвали наказать задержанных украинцев за браконьерство
Логинов завоевал золото в спринте на ЧМ по биатлону
Алена Кравец назвала половину эстрады гомосексуалистами
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Киркорова раскритиковали за клип с монашками
Зеленский рассказал, почему ему не нравится "нормандский формат"
Последние материалы
Логинов принёс России первое золото чемпионата мира по биатлону
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Крымчане призвали наказать задержанных украинцев за браконьерство
Логинов завоевал золото в спринте на ЧМ по биатлону
Алена Кравец назвала половину эстрады гомосексуалистами
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Киркорова раскритиковали за клип с монашками
Изменения в системе власти пойдут на пользу России - астролог
Зеленский рассказал, почему ему не нравится "нормандский формат"
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о выборах на полуострове
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой снова появилась на публике с мачехой
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Соломон Соловьев Водолеи, творящие чудеса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Как "художник" Павленский "убил" карьеру соратника Макрона
Кокорина засняли в форме "Сочи"
Кокорина засняли в форме "Сочи"
Могла ли Россия спасти Югославию от натовских бомб?
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Макрон считает, что Россия не долго будет дружить с Китаем
"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым
Россияне снова "разлюбили" Украину
Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Недалеко от Ростова-на-Дону появится военная база НАТО
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Россияне снова "разлюбили" Украину
Жителя Колымы подозревают в непристойных действиях в WhatsApp
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Римляне не сдаются. Битва при Пидне
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ