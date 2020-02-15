Как правильно питаться во время тренировок

Существуют общие принципы составления рациона правильного питания. Неважно, какой именно вид спорта выбрал человек, мужчина это или женщина и сколько ему или ей лет.

При интенсивных физических нагрузках нужно правильно питаться и ни в коем случае не морить себя голодом. Когда человек не получает достаточного питания, организм берется за расщепление мышечных белков, что неминуемо ведет к снижению мышечной массы и, следовательно, падению результативности тренировок.

Здоровый режим питания не поощряет прием пищи на ходу. Когда человек очень быстро ест, он не успевает почувствовать насыщение, поэтому может переедать. Вследствие, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

При спортивном образе жизни важно качество употребляемых продуктов, их натуральное происхождение.

Данные принципы правильного питания будут полезны для тех, кто тренируется, насколько бы интенсивной не была их физическая нагрузка.

Исключить алкоголь

При выборе оптимального спортивного питания нужно придерживаться нескольких правил. Для начала нужно исключить алкоголь.

Алкоголь вреден при спортивных тренировках, по причине того, что он сводит на нет все старания спортсмена для прироста мышечной массы. Спиртное, попадающее в организм, вызывает ряд следующих процессов, мешающих усвоению протеинов:

Остановка расщепления белка. В итоге мышцы недополучают питательных веществ.

Обезвоживание. Без воды не могут протекать процессы обмена в организме, такие как усвоение протеинов, например. При недостатке воды белковый синтез тормозится.

Потери энергии. При частом приеме алкоголя значительная часть энергетических резервов организма расходится на расщепление алкоголя и вывод токсинов.

Также спиртное губительно действует на важные органы человека. Потому что при тренировках сердце, печень терпят увеличенную нагрузку, алкоголь может вызвать значимые проблемы в их работе.

Увеличить потребление воды

При силовых тренировках необходимо обязательно увеличивать потребление чистой воды. Здоровый питьевой режим во время тренировок включает употребление именно воды (чай, кофе, соки при этом не учитываются).

Не советуют пить много жидкости во время интенсивных тренировок. Можно сделать несколько глотков или просто прополоскать рот.

Вода с долькой лимона или лимонного сока бодрит во время занятий, и хорошо утоляет жажду.

При значительных по времени тренировках (более 1 часа) человеку необходимы специальные напитки, которые содержат в своем составе электролиты. Они помогают держать необходимый уровень водного баланса спортсмена.

Занятия исключают прием энергетиков. Они повышают нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Чай или кофе не советуют пить перед тренировкой. Их следует употреблять не позднее, чем за 30 минут до старта занятий. При четком соблюдении питьевого режима результативность тренировок повышается.