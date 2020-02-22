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Автор Алиса Фрай

Фруктоза в спортивном питании

Спорт

Существуют сложные и простые углеводы. Сложные - полисахариды, они подолгу расщепляются и также длительно отдают энергию. Простые углеводы состоят из одного или двух сахаров (дисахариды). Простые углеводы всегда имеют сладкий вкус, в отличие от сложных.

Фруктоза - это моносахарид, она проще по своему составу, чем сахар. Сахар является дисахаридом, он состоит из объединенных молекул фруктозы и глюкозы. Фруктозу проще усваивать, так как для ее обработки не нужен инсулин.

Она является отличным топливом для печени. Но печень склонна переводить фруктозу в жировую ткань. Если человек, занимающийся спортом, хочет сбросить вес, то не стоит включать в рацион много продуктов, богатых фруктозой.

При постоянном употреблении данного вида сахара у спортсмена может возникнуть нарушение энергетического обмена. Как результат произойдет повышение веса. Диетологи увидели связь потребления фруктозы и массового ожирения. Исследования показали, что потребление фруктозы увеличивает скорость образования у людей жира. При этом потребление такого же количества калорий в виде глюкозы подобной реакции не вызывает.

При силовых тренировках спортсмены расходуют очень большое количество энергии. Возместить эти потери можно потреблением углеводов, в частности. Люди, получающие небольшие нагрузки при обычном образе жизни, нуждаются в 250-300 г углеводов в день. Спортсменам же нужно получать в два раза больше.

Фруктоза присутствует в немалом количестве в сушеных фруктах и ягодах. Еще этот сахар находится в свежих овощах. Этот вид сахара значительно слаще глюкозы. Фруктозу добавляют в большом количестве в газированные напитки, в выпечку, сладкие десерты. Можно подумать, что свежие фрукты и овощи более насыщены фруктозой, но это не правда. Всего 5% этого вещества присутствует в свежих фруктах. Зато, к примеру, продающиеся в магазинах соки и сладости искусственно обогащают углеводом.

Фруктоза хорошо помогает восстановиться после активных физических нагрузок. Углевод приводит к ускорению распада алкоголя в крови.

Этот вид сахара имеет свойство блокировать некоторые механизмы в организме людей, влияющие на чувство насыщения. Исследователи сделали вывод, что фруктоза почти не вызывает выброса инсулина и подавляет гормон насыщения лептин. Насыщения от фруктозы не происходит, поэтому хочется есть все больше.

Небольшие дозы фруктозы не нарушают энергетический обмен, но употребление этого сахара в большом количестве может вызвать проблемы с метаболизмом и отложение жира на органах.

Также нужно учитывать оптимальное время для приема быстрых углеводов, чтобы от их употребления была только польза. Утренние часы, примерно до 12:00, это время активности печени, которая главным образом перерабатывает фруктозу.

Темы фруктоза спортивное питание правильное питание
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