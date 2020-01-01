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Автор Евгений Стриж

По страницам истории: факты о зимних Олимпиадах

Спорт

Зимние Олимпиады проводятся с 1924 года и многими считаются "дополнением" к играм летним. Однако и на зимних Олимпиадах происходит множество интересных событий, о которых мы и поговорим в данной статье. Похвастайтесь своей эрудицией перед друзьями!

Денвер победил, но отклонил заявку

В борьбе за шанс принять спортсменов в рамках зимней Олимпиады 1976 года выиграл американский Денвер, причем МОК выбрал его, несмотря на сильную конкуренцию: заявки подавали и канадский Ванкувер, и финский Темпере.

Однако после победы оказалось, что общественность страны против игр, а окончательно точку в вопросе поставил Ричард Никсон (тогдашний президент США), который не смог провести через правительство выпуск облигаций на 5 млн. долларов, которые и пошли бы на Олимпиаду. В итоге заявку передали Инсбруку.

Фигурное катание и хоккей были частью летних игр

Два самых популярных зимних вида спорта впервые были представлены именно на летних играх. В октябре 1908 года на играх в Лондоне эти виды спорта приятно порадовали болельщиков. И лишь с 1924 года (собственно, с появлением понятия "зимняя Олимпиада") они наконец стали "ко двору" и из летней программы ушли, хотя еще в 1920 году (Антверпен) считались "летними".

В зимних играх участвовали лошади и собаки

Конные соревнования — "продукт" летних Олимпиад, однако и зимние игры радовали зрителей борьбой животных. В рамках игр 1928 года состоялись соревнования по скиджорингу (лошадь тянет спортсмена на лыжах), но спорт этот был показательным, то есть без медального зачета. А гонки на собачьих упряжках были показательным видом спорта на играх 1932 года (Лейк-Плейсид).

Из-за проблем со снегом пришлось обратиться к военным

Но не из-за его обилия, а из-за его нехватки. В 1964 году в Инсбруке из-за проблем с нехваткой снега армейские части взбирались на ближайшие горы и доставляли его оттуда, суммарно отбуксировав к месту игр более 38 000 куб. метров снега. В основном он шел на санные и бобслейные трассы.

Только одна страна когда-либо бойкотировала зимнюю Олимпиаду

Угадаете, какая? Это Тайвань. В 1980 году правительство страны решило не участвовать в играх, проводимых в Лейк-Плейсиде, из-за дипломатического скандала с КНР. Тайвань хотел выступать как Китайская Республика, что для КНР, возвращавшейся в игры впервые с 1952 года, было бы слишком большим ударом.

Западная и Восточная Германия выступали как одна команда

Три раза подряд разделенные "Железным занавесом" страны выставляли на Олимпиады объединенную команду: в 1956, 1960 и 1964 годах

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