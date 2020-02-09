Олимпиада-60: как американская деревня Скво-Вэлли получила супетурнир

Когда комитет подготовки к Олимпиаде заявил, что в 1960 году она пройдет в Скво-Вэлли, изумлению прессы не было предела. На тот момент Олимпийские игры были относительно "новы", однако борьба за их проведение всегда шла нешуточная.

Интересно, что на момент начала подготовки Скво-Вэлли представлял собой скорее курорт, чем спортивную арену, однако по итогу участники из 30 стран остались вполне довольны. Как удалось этого добиться?

Заявку подали спонтанно. А организаторам понравилось

665 спортсменов, 27 соревнований и 30 стран — солидные цифры, за которыми стоят и спортивные рекорды, и курьезные ситуации, и технические новшества. Но начать стоит с истории самого Скво-Вэлли.

Небольшой курорт основал Александр Кушинг, который планировал превратить его в достаточно известное и знаковое для горнолыжников место. Но на немедленный успех он не рассчитывал, поэтому изначально простроил всего один гостевой домик и один подъемник, чтобы начать принимать гостей. А подать заявку на Олимпийские игры решил спонтанно, для рекламы и привлечения клиентов.

"Честно говоря, меня игры тогда не особо интересовали. Ну, по крайней мере, не больше, чем миссия на Луну", — рассказал он в 1959 году репортеру издания Time.

Поскольку ключевой задачей заявки была реклама, Кушинг выбрал самый простой ее способ: показал преимущества. Скво-Вэлли действительно был неплохим местом: нетронутая, "девственная" территория, на которой можно построить все, что хочется, с нуля. И организаторам это понравилось — да настолько, что заявка победила. До Олимпиады на тот момент оставалось около 5 лет.

Новшества и хитрости: Дисней, повторы и трансляция за 50 000 $

Подготовка территории с нуля привнесла в проект множество новых на тот момент решений. Так, поскольку рядом с курортом не было достаточного количества жилья для гостей и спортсменов, решили делать небольшой поселок, известный как Олимпийская деревня.

"Это была первая (да и, пожалуй, единственная) Олимпиада, на которой соревнования по бегу на коньках и прыжки с трамплина на лыжах шли буквально в паре минут ходьбы от одной арены к другой. Лыжники и бегуны даже смотрели, кто как выступает, и подбадривали друг друга", — рассказывает Эдди Ансинас, работавший на играх волонтёрном.

Для США эти игры стали особенными еще и потому, что впервые их показывали по ТВ: права купила команда CBS за 50 000 долларов. В ходе трансляции были впервые внедрены мгновенные повторы, которые и сегодня являются основой решения спорных моментов во многих видах спорта.

И конечно же, только один американец мог сделать работу по подготовке различных шоу и представлений, демонстрируемых в рамках игр. Уолт Дисней, король развлечений, спланировал в том числе церемонии открытия и закрытия Олимпиады, так что зрители остались в восторге.

Спортсмены не отстают: стальные лыжи приносят "золото"

Не обошлось и без курьезов: например, в бобслей заявились команды всего от девяти стран. Узнав об этом, организаторы просто урезали смету и не стали строить трассу — первый и единственный раз в истории Олимпиад. Зато из новшеств публике были представлены женский конькобежный спорт и мужской биатлон.

Также интересны были и некоторые рекорды: французский лыжник Жан Вуарне стал золотым медалистом, выступая на металлических лыжах (в то время как все конкуренты были на деревянных). Удивила всех и американская хоккейная команда, которая вместе тренировалась всего месяц, но сумела достойно противостать как СССР, так и Канаде, выиграв в итоге в финале "золото" у Чехословакии.