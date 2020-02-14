История расизма в спорте: "банановые атаки" как часть культурных предрассудков

В 1970-х и 1980-х годах темнокожие футболисты чемпионата Англии часто становились жертвами расизма. В частности, примерно тогда началась "традиция" кидаться в них бананами.

Постепенно "традиция" добралась и до стран материковой Европы, в том числе до России: на матче 2011 года в игрока "Анжи" Роберто Карлоса также был брошен банан, после чего футболист в знак протеста ушел с поля. Испания, Италия, Турция — список "банановых" стран достаточно большой. Но как в футболе, который традиционно объединяет игроков самых разных национальностей, вероисповеданий и рас, прижился расизм?

Перемены, но не те: почему в футболе прижился расизм

Спорт часто ассоциируется с силой перемен, с тем, что может действительно изменить жизнь целых городов за счет успешности того или иного игрока. Отличный пример — переход Криштиану Роналду в "Ювентус", благодаря чему матчи команды стали популярнее, а значит, выросли и доходы городов, в которых они проходят.

Однако внутри региональных футбольных лиг (например, австралийской AFL) с последствиями расизма борются до сих пор. Так, специалист Тим Саутфоммасан прокомментировал этот вопрос следующим образом: "…расизм превращает обычного человека в человека "второго сорта". И это мешает ему раскрыть свой потенциал. Однако во всем мире успехи или неудачи в спорте (не только в футболе) часто ассоциируются именно с расовой принадлежностью".

Интересно, что с точки зрения многих болельщиков кидание бананами — скорее способ пошутить, чем проявление расизма. Это такая же привычная многим часть матчей, как пронос и поджигание фаеров, скандирование речевок или подготовка плакатов в пол-сектора. И этот факт свидетельствует о том, что со спортом связано множество социальных проблем.

Пример Австралии: традиции сильнее здравого смысла?

Возьмем ту же AFL: исторически футбол региона прочно связан с английскими традициями игры, то есть считается, что белые игроки предпочтительнее. Эта установка более-менее коррелировала со взглядами местных жителей.

Однако затем руководители AFL решили сделать лигу более популярной для других стран, в том числе ради продажи прав на показ чемпионатов. И частью новой рекламы стал мультикультурализм: игроков из других регионов (Бразилия, Полинезия, страны Африки) стали выдвигать на первый план, а "коренных" местных — на второй. Но в итоге такие игроки, как Ник Найтануи, Адам Гудес и Лэнс Франклин тоже стали жертвами расистских выходок. "В то время как руководство AFL говорит "нет расизму", среди зрителей он все еще существует. Черные игроки по-прежнему считаются неполноценными", — комментируют специалисты.

Две стороны одного поклонника

Традиционно поклонники тратят много сил и времени на то, что считают полезным для поддержки команды. Наряду с приходом на матч или подготовкой плакатов "любовь" болельщиков может принимать и странные формы вроде кидания бананами или поджигания фаеров. Интересно, что за такие выходки штрафуют именно их "любимые" клубы, однако болельщиков это не останавливает.

Психологи отмечают, что здесь отлично иллюстрируется "эффект толпы", при котором человек теряет собственное "я" и становится частью коллектива. При этом не имеет значения личность человека: так, в 2012 году в игрока российского "Анжи" Кристофера Самба бросили банан из VIP-сектора. Он, впрочем, в долгу не остался и закинул гостинец назад.

Специалисты отмечают, что в толпе многие вещи, которые лично для человека в обычной жизни неприемлемы, рассматриваются часто как норма, за счет чего и возникают как футбольные потасовки болельщиков, так и стихийные акции вроде бросания бананами или мусором (из-за чего, например, в чемпионате Португалии кромка поля часто выглядит "заснеженной" из-за обилия мусора).

Мнения игроков и FIFA: относитесь с юмором и уважением

Несмотря на то, что многие игроки реагируют на грубость болельщиков достаточно болезненно (так, часто они покидают поле), некоторые находят вполне приемлемый выход из ситуации. В этом смысле показателен пример Дани Алвеса, который в ходе подготовки к угловому увидел, что в него кинули банан. Игрок невозмутимо подобрал его и съел, а после исполнил угловой. "Барселона", в которой он тогда играл, выиграла матч со счетом 3:2, а сам футболист позже объяснил свои действия. "Над людьми, которые так делают, стоит лишь посмеяться. Я подкрепился, выполнил угловой, мы выиграли", — отметил он.

Пример Алвеса одобрил и его тогдашний соклубник Неймар, написавший в своем Твиттере: "…все мы обезьяны, все мы одинаковы. Это позорный инцидент, скажите "нет" расизму".

Представители FIFA стараются использовать для решения проблемы современные соцсети: регулярные кампании под лозунгами "Respect" и "No Racism" известны по роликам с игроками множества национальностей, которые призывают к уважительному отношению. И конечно, нарушителей ждет наказание: так, в 2013 году представители УЕФА закрыли целую трибуну "Арены Химки" за то, что болельщики ЦСКА оскорбили игрока Манчестер Сити Яя Турре.

В итоге можно сделать вывод: расизм в футболе есть, но это не тот аспект, который стоит каждодневно обсуждать. Если относиться к его проявлениям с юмором и адекватно наказывать людей, его проявляющих (как сделали в Лондоне, где пятеро фанатов "Вест Хэма" в 2018 году были отстранены от игр команды пожизненно), то рано или поздно проблема окажется решена.