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Автор Злата Кузнецова

Самые высокие футболисты мира: Ласина Траоре и другие

Спорт

Эта статья расскажем вам о самых высоких футболистах мира. Согласитесь, высокий рост позволяет принимать сложные удары соперников, штрафные.

Фрейзер Фростер выступает за клуб "Саутгемптон". С футболом он познакомился, когда был юнцом. Когда ему было 16, его заприметили скауты. Уже в 2005 он начал выступать за молодежную команду под названием "Ньюкасла". Стоит отметить, что в основной состав он пройти не смог. Вскоре он смог раскрываться, как вратарь, а за год с 2009 по 2010 он был удостоен приза "Золотая перчатка футбольной лиги Англии". С 2014 года Фрейзер стал играть за "Саутгемптон", что делает и сегодня. Рост вратаря составляет 201 см.

Ловре Калинич имеет рост 201 см. Начинал он играть в хорватском "Хайдуке с 2009 года. Когда тренером команды был назначен Игор Тудор, голкипер мог пробиться в основной состав "Хайдуке". Вратарь решил перейти зимой в бельгийский клуб "Гент", где моментально стал основным вратарем. Затем Ловре перешел в "Астон Виллу" в 2019.

Ваня Милинкович-Савич имеет рост в 202 см. Он-брат известного Сергея Милинковича-Савича, кто является полузащитником "Лацио". Высокому росту они должны быть благодарны матери. С 2015 года Ваня играл за "Лехию", в 2017 он стал играть за "Торино", но удержаться там у него не получилось.

Штефан Майерхофер обладает ростом в 202 см. За свою карьеру в футболе, сменил 15 клубов. Он выступал за Австрию, Германию, Англию и других. В начале своей карьеры он выступал за клубы, чьи названия были малораскручены. Два года он играл за "Баварию". Сегодня он играет за "Арау" — швейцарскую команду.

Рост Костела Пантилимона составляет 203 см. Начинал он выстраивать свою карьеру в клубах Румыний. В 2011 году он перешел в "Манчестер сити" на правах годичной аренды. Он привлек свое внимание "Горожан" из-за своего высокого роста в 2010 году. Правда, в составе за три сезона он не смог закрепиться. Сегодня Костелла выступает за "Ноттингем Форест".

Ласина Траоре вырос до 204 см. Кстати, российские болельщики должны его помнить по выступления за "Кубань", "Анжи", "ЦСКА". Когда футболист перешел в Монако, его карьера пошла на спад. К сожалению, ни в одном из клубов его потенциал не раскрылся.

Рост футболиста Янга Чангпенга составляет 205 см. Его заметили английские скауты клуба. Действительно, высокий рост помог дебютировать в основе команды "Ухань Гуанг" в 2008. Янг перешел в "Чэнду Тяньчен" в 2010 году. Сегодня парня редко можно увидеть на поле, его перевели в резерв. Он был игроком запаса.

Как видите, высокий рост, залог успешной карьеры для одних, а для других совсем нет.

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