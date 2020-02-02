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Автор Татьяна Питерякова

Шесть самых необычных видов спорта

Спорт

Из-за повсеместных спортивных увлечений стали появляться новые виды соревнований. Порой они настолько необычны, что даже человеку, далекому от гантелей и лыж, становится интересно. К примеру, бег с женами и верблюжьи бои — это что-то из ряда вон выходящее.

Финский бег с женами

В Финляндии любят все необычное, судя по тому, что даже готовы во время бега взвалить на плечи собственных жен. Это состязание не только на скорость, но также на силу, ловкость и выносливость.

Во время соревнований девушки находятся на мужских плечах вверх ногами и вниз головой. А их супруги должны преодолеть несколько препятствий, пробежав при этом 250 м. Победителю соревнования достается пиво в количестве, соответствующем весу жены. Такой бег требует подготовки, ведь далеко не каждый с первого раза выдержит подобное испытание.

Шахбокс

Спорт, объединяющий бокс и шахматы, набирает популярность. Игроки шахбокса по очереди проходят боксерский и шахматный раунды, всего 11 раз. А все для того, чтобы сломать стереотипы относительно незавидного ума боксеров и хилости шахматистов.

Чемпионат по пинкам в голень

Этот суровый спорт имеет не менее "болезненное" название. Соперники должны сильно пинать друг друга в голень, пока один из них не упадет.

Для победы нужно выиграть два из трех раундов. Такой спорт травмоопасен, но все более популярен.

Боссабол

Не менее популярным становится и пляжный волейбол. Он идентичен обычному, за исключением поверхности под ногами — батутной площадки.

Во время раунда можно увидеть и зрелищные прыжки, и смешные падения. Батут — вещь непредсказуемая. Благодаря ему шансы на победу могут уменьшиться или, напротив, резко возрасти.

Удержание хорька в штанах

Какими бы милыми ни были хорьки, они все же хищники, способные на многое в опасной ситуации. Несмотря на это, участники испытания не боятся удерживать грызунов в штанах.

В лучшем случае хорек начинает искать выход, в худшем — кусать обидчика. Рекорд удержания животного — 5 часов.

Верблюжьи бои

Бычьи и петушиные бои трагичны из-за итоговой смерти одного соперника, а вот верблюжьи бои не заканчиваются столь драматически.

Для победы в соревновании верблюд должен просто уложить соперника на лопатки. Бой заканчивается и в том случае, если один из участников неожиданно решил убежать.

Порой необычные соревнования привлекают к себе внимание не только любителей спорта, но и обычных людей. Ведь интересно увидеть, как сражаются верблюды, люди на батуте выписывают необычные трюки или бегут с женами на плечах. И наверняка это еще не предел спортивным фантазиям.

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