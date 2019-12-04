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Автор Василий Амирджанов

Шанс купировать допинговый скандал еще есть

Спорт

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, как избежать тяжелых последствий допингового скандала и повлиять на решение о возможном отстранении российского спорта от международных соревнований.

До принятия решения WADA по статусу соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу осталось критически мало времени. Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус считает, что у России есть еще шанс все исправить.

Глава РУСАДА обратился к российским спортивным чиновникам с рекомендацией передать во Всемирное антидопинговое агентство подлинные базы данных московской лаборатории. Тем самым выполнить ключевое условие WADA по сохранению статуса российского агентства.

Напомню, главная причина скандала не в том, что кто-то из спортсменов попался на употреблении допинга. Проблема в намеренной подмене допинг-проб спортсменов, что стало основой первого допинггейта. Затягивание процесса передачи базы данных РУСАДА и ее редактирование привели к новому витку позорного конфуза.

По мнению Юрия Гануса, шансы на обжалование в суде весьма вероятного негативного решения по России ничтожны. Экспертизу даже не подвергли сомнению российские спортивные власти. Если изъясняться проще, то нашим просто нечем крыть, кроме как матом, но можно снова обвинить иноземцев в давлении на Россию.

Тренд на использование в агитпропе достижений Советского Союза явно перекрывает труды наших дней. Если отечественная оборонка демонстрирует некий подъем и в области балета тоже все вроде неплохо, то до "перекрытия Енисея" пока еще далеко.

Одним из ключевых механизмов для поднятия морального духа страны является спорт высших достижений. Вот как раз ему ниже пояса и нанесли удар с помощью номенклатурной "пятой колонны", которая приняла решение подкорректировать успехи на спортивном фронте.

"Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим (результаты), а также установленную данную (подлинную) базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий. Это — реально соломинка!" — с надеждой на лучший исход сообщил Юрий Ганус.

Об этой соломинке, как утверждает Юрий Ганус, он сообщил в письменном обращении к президенту России. Глава РУСАДА признал, что у него с министром спорта Павлом Колобковым несколько разнятся взгляды по антидопинговой тематике, а взаимодействие носит формальный и поверхностный характер. Видимо, поэтому в наших реалиях инициировать расследование по факту зачистки базы данных допинг-проб сможет только глава государства.

Если, как утверждают некоторые источники, время внесения изменений в базу данных РУСАДА совпадает с пребыванием носителей информации в Следственном комитете России и это правда — тогда определенно только президент.

Любопытно, кто же такие эти граждане, "подвиги" которых не смеют расследовать без команды "сверху"? Даже министр манкирует тему и волнуется, причем как герой романа Роберта Льюиса Стивенсона Билли Бонс, едва услышав имя капитана Флинта.

Возможно, зачищенные данные могли бы рассказать о допинговой истории спортсменов, которые практически конвейерно оказываются в креслах депутатов Государственной думы, в региональных заксобраниях или в министерских интерьерах.

Можно предположить, что аутентичная цифровая летопись могла бы раскрыть масштабы трудов на ниве накрутки показателей и засветить некоторых высокопоставленных граждан, которым, возможно, уже вручались ордена и почетные звания за развитие спорта высших достижений.

Вспоминая историю с Григорием Родченковым, который вдруг кинулся рассказывать прессе о своих же манипуляциях с допинг-пробами, то может статься, что он банально испугался за перспективу оказаться крайним и ответить за всех.

Испугался совсем не того, что ему Слепой Пью вручит чёрную метку уже после обнародования манипуляций в московской антидопинговой лаборатории, а предусмотрительно оценил перспективы человека, который слишком много знает. Как говорил пират Билли Бонс: "Мертвые не кусаются!"

Не исключено, что в процессе расследования допинггейта могут всплыть и другие неприглядные факты околоспортивной кухни. Вот вдруг кто-то еще испугается, заговорит, и выяснится, что не только на строительстве космодрома "Восточный" как в Бермудском треугольнике пропадают сотни миллионов бюджетных денег.

Вдруг ниточка потянет и к громким международным соревнованиям, которые принимала Россия в последние годы и фундаментально вкладывалась в строительство грандиозных объектов спортивной инфраструктуры.

Могут вылезти какие-нибудь другие коррупционные схемы. Например, касающиеся подготовки к Олимпиаде 2014 года, Универсиаде и чемпионату мира по футболу 2018 года. Всякое же случается, когда кому-то очень не хочется стать крайним.

В этом случае круг "героев" может сильно разрастись, и скандал может ударить не только по спортивному престижу страны и оскорбить чувства болельщиков, но и по всей государственной системе. Тогда и правда в логике причастных к подлогу граждан стоит крепко помалкивать и нивелировать персональную угрозу.

Когда пахнет жареным, то репутация страны и карьера "чистых" отечественных спортсменов не стоит и ломтика сочного коррупционного шашлыка.

Вполне может быть, отсюда и номенклатурная глухота, мимо которой проходят настойчивые призывы главы РУСАДА Юрия Гануса к прозрачности, чтобы с наименьшими потерями завершить затянувшийся допинггейт.

Разумеется, это только предположения. Но именно они возникают и с очевидностью вырисовываются из хронологии допинггейта, озвученных в ходе продолжающегося скандала мнений и скупых комментариев властей, выражающих лишь сожаление.

Темы wada россия русада юрий ганус допинггейт допинг-скандал
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Шанс купировать допинговый скандал еще есть
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