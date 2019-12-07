Топ-9 русских красавцев-хоккеистов

Девушки любят брутальных мужчин с атлетическим телосложением, а красота для них - второстепенна. В этом лишний раз можно убедиться, глядя на внешность русских хоккеистов, успевших завоевать женские сердца. Чего стоят только Дмитрий Орлов и Владислав Гавриков, которых девушки видят в своих самых прекрасных снах и на экранах телевизоров.

Илья Сорокин

Он - лучший голкипер в КХЛ (континентальной хоккейной лиге), хотя ему нет еще и 30 лет. Илья Сорокин харизматичен, подвижен и ловок. Он может внушить партнерам по команде уверенность и спокойствие, а что еще нужно хорошему хоккеисту.

Дмитрий Орлов

В свои без малого 30 лет он стал заслуженным российским спортсменом. Дмитрий Орлов - член НХЛ (Национальной хоккейной лиги), но играет он и в нашей сборной.

Молодой человек успел обзавестись семьей. Его избранницей стала девушка Варя.

Владислав Гавриков

Ему всего лишь 24 года, а он уже олимпийский чемпион и мастер спорта. В хоккее в качестве защитника Владислав Гавриков 8 лет. Этот молодой человек просто не мог не заинтересовать прекрасную половину человечества.

Богдан Киселевич

Он - один из лучших защитников. Скоро Богдану Киселевич исполнится 30 лет, а из большого спорта он уходить и не думает.

Динар Хафизуллин

В хоккее он уже 12 лет, за которые смог завоевать два Кубка Гагарина. Похоже, Динар Хафизуллин вовсе не собирается уходить из спорта, чему поклонницы только рады.

Артем Зуб

Он - защитник в питерском клубе. Артема зуба считают одним из самых красивых молодых хоккеистов, прочат ему хорошее будущее.

Никита Гусев

Этот обаятельный нападающий в НХЛ и бессменный игрок российской сборной имеет много медалей и наград. Никита Гусев - семейный человек. Недавно у них с женой Мариной родилась дочь.

Никита Кучеров

Этот универсальный бомбардир выглядит моложе своих 27 лет. Голубые глаза Никиты Кучерова, задорно поблескивающие из-под защитного шлема, продолжают сводить с ума юных поклонниц.

Артем Анисимов

Он - идеальный нападающий, игрок в НХЛ. Артему Анисимову 31 год, у него есть жена и двое детей, что ничуть не смущает поклонниц, которые по-прежнему считают этого хоккеиста одним из самых красивых спортсменов.

Российские хоккеисты не просто хорошо играют - они еще и успевают завоевывать сердца любительниц спорта. Наверняка девушек привлекает не только внешность этих спортсменов, но и их умение побеждать, серьезность и ловкость. Все эти качества в мужчинах ищут женщины испокон веков, ведь именно благодаря сильному мужскому плечу можно почувствовать себя слабой и беззащитной.