Паралимпийские игры: история и современность

Первые попытки внедрить олимпийские игры для людей с ограниченными возможностями были предприняты в конце 19 века. Начало 20 века стало ключевым периодом, когда специалистам удалось разработать специальную программу олимпийских игр.

В конце 19 века в Берлине был впервые создан спортивный клуб для глухих людей. Примерно 20 лет предприятие работало только локально - для своих. Уже в 1924 году были проведены первые международные соревнования. В них приняли участие команды сборных Англии, Голландии и Чехословакии.

В том же году летом был разработан первый спортивный комитет для глухих спортсменов. Через 2 года руководители комитета утвердили новый устав, который регулировал международные спортивные соревнования для глухих.

Организация получила название МОКГ - Международный олимпийский комитет для глухих. Вскоре в состав организации вошли Дания, Германия и Финляндия. После войны большая часть европейских стран присоединилась к МОКГ.

В середине 40-х годов 20 века была разработана специальная программа упражнений для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Изначально упражнения применялись в качестве методики лечения, но позже стали частью тренировок для подготовки к паралимпийским играм.

После войны были организованы первые паралимпийские игры, которые проходили в Великобритании. До момента утверждения паралимпийских игр соревнования уже имели широкую программу состязаний. Даже в стрельбе из лука участвовало более 10 паралимпийцев.

Первые международные игры прошли удачно, что побудило ответную реакцию общественности, которая поддержала олимпийские игры для людей с ограниченными возможностями. В середине 20 века вся Европа принимала участие в соревнованиях.

Вместе с популяризацией спорта расширялась и программа соревнований. Принять участие в паралимпийских играх могли спортсмены с повреждениями позвоночника. В 90-ые годы участие могли принять даже спортсмены с пересаженным сердцем.

Помимо паралимпийских игр спортивные комитеты разработали программу Специальной олимпиады. Это соревнования, в которых принимают участие люди с умственными отклонениями. В 70-ые годы на Специальной олимпиаде было зарегистрировано тысяча участников.

Самые яркие паралимпийские игры проходили в Соединенных Штатах. Это были десятые олимпийские игры для людей с ограниченными возможностями. В соревнованиях участвовало несколько тысяч человек, а смотрели соревнования почти полмиллиона зрителей.

Современные паралимпийские игры делятся на три группы: соревнования для слабовидящих, стоячих и сидячих. В зависимости от группы спортсмены могут участвовать в разных типах соревнований, например, в беге или лыжной гонке. Допускается использование технологических решений, которые облегчают участнику прохождение трассы.