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Автор Владан Джурич

Фитбол - спорт для детей, грудничков и не только

Спорт

Фитбол - распространенный вид спорта, подходящий практически для любого человека. Он не подразумевает больших физических нагрузок, поэтому фитболом можно заниматься в любом возрасте. 

Фитболом разрешено заниматься с 2-х лет. Основной упор в фитболе сосредоточен на кардиотренировки. Люди, занимающиеся фитболом, используют большой гимнастический шар, на котором выполняются все упражнения.

История фитбола

История фитбола начинается только в середине 19 века. Впервые спорт с большим гимнастическим шаром был придуман в Швейцарии группой психотерапевтов. Врачи пытались разработать программу физических упражнений для детей, страдающих от ДЦП.

В ходе экспериментов терапевты обнаружили, что занятия с упругим мячом приносят пользу. Состояние здоровья больных детей улучшалось, и позже фитбол был интегрирован в программу лечебной гимнастики.

Предназначение фитбола

Другими словами, основное предназначение фитбола - восстановить состояние мышц. Спорт с гимнастическим мячом помогает людям в возрасте предотвратить развитие заболеваний, а маленьким детям укрепить мышцы. Для спортсменов и любителей спорта фитбол - отличный способ реабилитироваться после травм.

В начале 90-х годов 20 века фитбол был добавлен в аэробику, поскольку большинство упражнений с мячом подразумевают растягивания мышц. Присутствуют также силовые упражнения, но их меньшинство.

Шар для фитбола

Перед занятием фитболом важно выбрать правильный гимнастический шар. В первую очередь выбор осуществляется в зависимости от роста человека. Обычно шары начинаются от 45 до 95 сантиметров. Оптимальный размер - 60-80 сантиметров.

Рекомендуется обратить внимание на материал шара. Он должен быть выполнен из качественной резины - упругой и с небольшим сопротивлением. Важно, чтобы на шаре не было деформаций при надавливании на него.

Также лучше выбирать шары с рельефной поверхностью. Использовать гладкий шар не рекомендуется, поскольку есть риск соскользнуть и получить травму. К качественному гимнастическому шару не прилипает грязь, пыль и не так ярко выражен запах резины.

Если шар все-таки оказался некачественным, то лучше не рисковать во время занятий. Возможно получение травм.

Кому нужен фитбол

Сейчас же в современной аэробике разработаны целые комплексы занятий фитболом. Спортом занимаются профессиональные атлеты, желающие восстановить состояние мышц, беременные женщины - для поддержания формы и даже дети - для исправления и поддержания осанки. Силовые упражнения в фитболе направлены на наращивание мышечной массы.

Фитболом можно заниматься самостоятельно дома. Впрочем, групповые занятия с тренером принесут больше результатов.

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