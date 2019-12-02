Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию

После первых впечатлений об очередном докладе WADA федеральное телевидение предприняло попытку объяснить своим зрителям, что обвинения в адрес российских чиновников от спорта — происки врагов.

Всё бы ничего, но экспертизу, которая выявила редактирование и удаление файлов, так никто с российской стороны и не подверг сомнению. Кремль выразил сухое сожаление и свой комментарий посчитал достаточным. Только МИД России, видимо по инерции, обрушился всей своей мощью на мировое закулисье.

"Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть, уже даже война", — негодовала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

Судя по высказываниям главы РУСАДА Юрия Гануса и депутата Государственной думы, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который назвал второй налёт на допинговые грабли позором, та самая политизация как раз и исходит от нашего внешнеполитического ведомства.

Если есть качественные аргументы, которые могут опровергнуть результаты экспертизы по базам данных РУСАДА, то, как часто говорит сама Мария Захарова, самое время их предъявить международному спортивному сообществу. Пока лишь слышны привычные сентенции про русофобию, предвзятость и демонстрируется номенклатурная скорбь о судьбе российских спортсменов.

Да, безусловно, очень жаль "чистых" спортсменов и тех, кто не попался на допинге. Они могут быть снова лишены возможности выступать на международных соревнованиях или остаться без флага и гимна страны.

Представитель отечественного МИД говорит о недобросовестной конкуренции. Видимо, о конкуренции в мировой фармакологии, которая яростно соревнуется с экспертами WADA и ее национальных "дочек". Так эта конкуренция никогда и не прекращалась. Более того, она будет вечной.

Если и взаправду существует какая-либо тайная программа по медикаментозной накачке рекордов, то, судя по результатам еще первого российского допинггейта, уровень нашей фармакологии пока еще не дотянул до той планки, когда возможно серьезно говорить о реальной конкуренции в сфере преодоления антидопинговых барьеров.

Возможно, речь идет о конкуренции в подлогах. Тогда можно с гордостью констатировать, что Россия обошла всех мыслимых и даже потенциальных конкурентов. Спалились по полной! Руками своей же номенклатуры получилось дважды довести страну до того, что опять на повестке дня участие в Олимпийских играх без государственных символов или тотальный бан на четыре года.

Тезис представителя МИД России о борьбе без правил, на мой взгляд, скорее уместен в отношении наших специалистов по редактированию электронных документов. Это не WADA кто-то уличил в подлоге, а наших предприимчивых соотечественников, и этот факт, что примечательно, никем официально не отрицается.

Вот с тезисом о войне я не только согласен с Марией Захаровой, но и сам постоянно об этом говорю. Уже не первый год продолжается война со здравомыслием, приличиями и порядочностью, если вообще уместно говорить о перечисленных добродетелях в контексте геополитики. Отечественная же локализация "боевых действий" представляется наиболее разрушительной, потому что она происходит на моей Родине.

По первому допинггейту, который признала Россия, вроде бы сделали выводы. Приняли даже специальный закон. Переформатировали систему РУСАДА, выполнив все требования Всемирной антидопинговой организации. Но рецидив все же состоялся. Теперь же возмущенные произошедшим именитые спортсмены оказались под огнем телевизионных хунвейбинов.

В студию Первого канала в программу в жанре "Я вас не перебивал!" оперативно пригласили пару олимпийских чемпионов, которые весьма осторожно намекали, что Вячеслав Фетисов не прав в своих оценках вновь разразившегося допингового скандала.

Другие же участники шоу более жестко пожурили двукратного олимпийского чемпиона. Попутно рассказали и о русофобии в контексте скандала, причем в трактовке, предложенной МИД России. Ну и по традиции создали благоприятную информационную завесу для ухода от ответственности виновников случившегося конфуза.

Высказывания же других именитых спортсменов о трагической перспективе отлучения России от Олимпиады будто бы и не услышали. А высказались многие и не менее резко, чем наш прославленный хоккеист. В итоге назначен официальный "злодей" — Вячеслав Фетисов, как проявивший политическую близорукость и непонимание текущего момента.

Тема подлога лихо, но грубо, как и сама подделка кувалдой базы данных РУСАДА, подменена на "И у них жрут допинг, а на нас всех собак вешают!" Ну, если проштрафились уже дважды, то не стоит уже пудрить мозги своим же гражданам и убеждать в режиме "Плюнь в глаза — Божья роса!", что снова во всем виноваты исключительно недоброжелатели России.

Пускать же под пропагандистский каток человека, который дважды приносил олимпийское золото Родине, семь раз становился чемпионом мира, все-таки не сильно прилично даже для традиций редакционной политики отечественного федерального телевидения. Тем более Вячеслав Фетисов в теме и знает, о чем говорит, о чем молчит и о чем искренне досадует.

Примечательно, что у WADA нет особых претензий к нынешнему главе РУСАДА, который высказывается достаточно прямолинейно в отношении очередного скандала и его вероятных последствиях. Тем не менее и Юрий Ганус тоже стал мишенью для федерального телевизора. Так называемые эксперты обнаружили у него острую патриотическую недостаточность, хотя он лишь назвал вещи своими именами.

Возможно, кто-то посчитал правильным тезис о нецелесообразности выноса сора из избы. По мне, так напротив — необходимо его выносить и содержать в чистоте помещение, в котором живешь и созидаешь.

На мой взгляд, трудно оправдать затянувшуюся анонимность граждан, причастных к позору олимпийского масштаба. Я бы очень хотел увидеть тех выдающихся деятелей, ради которых кто-то посчитал возможным разрушить путь к мечте многочисленным российским спортсменам, унизить граждан России и само государство. Предположу, что я не одинок в этом простом желании.