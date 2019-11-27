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Автор Василий Амирджанов

WADA ответили рассказом о народе-победителе

Спорт

Российские спортсмены снова под угрозой отлучения от международных соревнований, включая и Олимпийские игры. "Чистых" атлетов, возможно, допустят, но флаг и гимн снова могут отобрать.

Можно, конечно, предполагать различные причины такого отношения к российскому спорту, включая и составляющие политической конфронтации, но что признается, так это обоснованность обвинений в манипуляции с допинг-пробами.

Не оспаривается и доклад WADA, в котором приведены серьезные доказательства редактирования базы данных РУСАДА. По информации Всемирного антидопингового агентства, оригиналы файлов подверглись зачистке и редактированию в период с декабря 2018 и по январь 2019 года.

То есть редактирование и удаление файлов произошло именно в то самое время, когда отечественные официальные лица вовсю посыпали голову пеплом и обещали, что больше так не будут. Этот факт можно доказать, убедиться в качестве экспертизы или аргументированно опровергнуть.

Одна сторона вполне доходчиво и конкретно рассказала о своих претензиях. Другая рассказывает о гонениях на российский спорт в рамках кампании дискредитации России в глазах мирового сообщества и монументально молчит.

Полагаю, что тема дискредитации присутствует, но чтобы дискредитировать на таком серьезном уровне и с такими последствиями для спортсменов, нужны очень веские аргументы. И эти аргументы, похоже, у оппонентов в наличии есть. Просто пристально разглядели, где у системы тонкое место.

Вместо результатов расследования по федеральному телевидению рассказывают о новых кознях мирового закулисья. Говорят, что и у них на Западе тоже употребляют. Употребляют, но и наказывают. Если и мухлюют, то пока немногие попались настолько, чтобы выступать под олимпийским флагом вместо национального.

Существует и процедура исключений по применению каких-либо запрещенных препаратов. Никто же не мешает и нашим спортсменам с выявленными недугами ими пользоваться, не подпадая под санкции WADA.

До сих пор не названы и имена конкретных должностных лиц, которые обрекли своими действиями "чистых" российских спортсменов на положение "откинувшихся" с зоны рецидивистов. Как под таким психологическим давлением ставить рекорды, завоевывать медали и поднимать спортивный престиж Родины — большой вопрос.

Недопуск к Олимпийским играм, одной из вершин в карьере любого спортсмена — настоящая трагедия. Детство, юность, которые прошли в тренировках и сборах, травмы, пот и кровь — все это разом перечеркивается.

В таких условиях на фоне очередного косяка номенклатуры "чистые" спортсмены могут предпринять радикальные действия — сменить спортивное гражданство. Ведь гарантии, что процесс не затянется до окончания их не такой уж и продолжительной карьеры в спорте высших достижений, нет никакой.

"Мы — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта", — с горечью признал недавно олимпийский чемпион, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в создавшейся ситуации рассматривает допуск на Олимпиаду сборной России с нейтральным флагом как подарок судьбы. Вероятно, знает, о чем говорит и о чем недоговаривает.

С Юрием Ганусом категорически не согласен председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который напомнил главе РУСАДА, что российские граждане — "народ-победитель".

"Слышать подобные рассуждения, особенно в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, категорически недопустимо!" — возмутился главный коммунист страны.

Как связана тема подлога и нечистоплотности некоторых чиновников с 75-летием Победы над нацисткой Германией — мне трудно уловить. Возможно, кто-то открыл великое знание, что потомки героев-красноармейцев и героических тружеников тыла могут себе позволить поступать как разводилы-наперсточники, для которых лицо государства — пустой звук.

Концентрация идеологии флешмобного патриотизма уже подошла к такому состоянию, что священная тема рассматривается как пожизненная индульгенция для всякого рода безответственных чиновников и политиков. Выходит, что спекуляции на победе в чудовищной войне позволяют прикрыть любые огрехи и настоящие провалы.

Несправедливо, что талантливые спортсмены стали заложниками каких-то стратегических планов отечественной номенклатуры и политического бомонда. При этом общество даже не может услышать ни имен виновных, ни что конкретно сделано для преодоления допингового кризиса в российском спорте. Слышит только, что все хорошо и кругом враги.

Как предполагается, перспективы на ближайшие четыре года в плане участия наших спортсменов под флагом России определятся 9 декабря 2019 года. Пока же МОК поддерживает предложение WADA допустить к соревнованиям российских спортсменов, которые не замарались в допинговом скандале.

России, вероятно, предстоит пережить очередной унизительный период в своей новейшей истории. Если, конечно, не всплывет еще какая-нибудь афера, которую снова спекулятивно попытаются прикрыть темой "народа-победителя" и происками международного закулисья.

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