Неудобно на велосипеде? Проверьте руль и седло

Велоспорт — отличное увлечение, но если руль стоит слишком низко, а сиденье — слишком высоко, комфорт от поездок пропадает. Но многие люди, не разбирающиеся в конструкции велосипедов, считают, что так и надо — а затем жалуются на онемение в зоне промежности. Ученые решили выяснить, как именно низкий руль или высокое сиденье способны повлиять на наше здоровье и ответить на вопрос "Что делать, чтобы ездить безопасно".

Как исследовали вопрос

На самом деле исследования того, насколько безопасен велосипед, ведутся достаточно давно.

Так, при оценке показателей более 40 женщин, каждая из которых в неделю проезжала не менее 16 км, выяснилось, что при настройке "руль ниже сиденья" происходило большее давление на промежность, и чем больше испытуемые в ходе езды наклонялись вперед, тем сильнее оно увеличивалось. Тест провели просто — каждая участница сначала настроила велосипед оптимальным для себя образом, а затем их закрепили на тренировочных специальных станках и замерили нужные показатели.

В более ранних исследованиях были проверены и мужчины-велосипедисты. Исследователь Стивен Шредер из Национального института безопасности и гигиены труда проверил, как влияет тип седла на ощущения от езды мужчин-полицейских. Оказалось, что при использовании обновленных "безносых" седел они сообщали о меньшем количестве проблем вроде онемения или эректильной дисфункции, чем при езде с классическими седлами, причем вне зависимости от положения руля.

Дело в том, что при наклоне вперед велосипедисты размещают до 40% своего веса на нервах и кровеносных сосудах возле промежности, а этот участок не очень приспособлен для таких нагрузок.

Что говорят специалисты

Тренер по веломарафонам Гейл Бернхардт, работавшая с атлетами на двух Олимпиадах, скептически относится к тому, что говорят новые исследования. "Вряд ли элитные спортсмены будут менять свой стиль катания или рули с седлами на своих велосипедах. Велоспорт — это история, ее трудно изменить", — отметила она.

"Для комфортной посадки оцените все компоненты велосипеда: раму, руль, седло. Не хочется ли вам руль повыше? Не коротка ли уже рама? Попробуйте велосипеды друзей, велосипеды в магазинах — так вы поймете, что вам нужно и как сдвинуть седло или руль для большего комфорта.

Проблемы с промежностью чаще всего возникают из-за неверного угла наклона сидения, особенно если вы ощущаете онемение. Если вы не уверены, верно ли отрегулировали этот угол, сначала выставьте седло параллельно земле, а затем опустите по высоте на сантиметр ниже, чем было", — советуют опытные райдеры.