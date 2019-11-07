Неудобно на велосипеде? Проверьте руль и седло

Велоспорт — отличное увлечение, но если руль стоит слишком низко, а сиденье — слишком высоко, комфорт от поездок пропадает. Но многие люди, не разбирающиеся в конструкции велосипедов, считают, что так и надо — а затем жалуются на онемение в зоне промежности. Ученые решили выяснить, как именно низкий руль или высокое сиденье способны повлиять на наше здоровье и ответить на вопрос "Что делать, чтобы ездить безопасно".
На самом деле исследования того, насколько безопасен велосипед, ведутся достаточно давно.
Так, при оценке показателей более 40 женщин, каждая из которых в неделю проезжала не менее 16 км, выяснилось, что при настройке "руль ниже сиденья" происходило большее давление на промежность, и чем больше испытуемые в ходе езды наклонялись вперед, тем сильнее оно увеличивалось. Тест провели просто — каждая участница сначала настроила велосипед оптимальным для себя образом, а затем их закрепили на тренировочных специальных станках и замерили нужные показатели.
В более ранних исследованиях были проверены и мужчины-велосипедисты. Исследователь Стивен Шредер из Национального института безопасности и гигиены труда проверил, как влияет тип седла на ощущения от езды мужчин-полицейских. Оказалось, что при использовании обновленных "безносых" седел они сообщали о меньшем количестве проблем вроде онемения или эректильной дисфункции, чем при езде с классическими седлами, причем вне зависимости от положения руля.
Дело в том, что при наклоне вперед велосипедисты размещают до 40% своего веса на нервах и кровеносных сосудах возле промежности, а этот участок не очень приспособлен для таких нагрузок.
Тренер по веломарафонам Гейл Бернхардт, работавшая с атлетами на двух Олимпиадах, скептически относится к тому, что говорят новые исследования. "Вряд ли элитные спортсмены будут менять свой стиль катания или рули с седлами на своих велосипедах. Велоспорт — это история, ее трудно изменить", — отметила она.
"Для комфортной посадки оцените все компоненты велосипеда: раму, руль, седло. Не хочется ли вам руль повыше? Не коротка ли уже рама? Попробуйте велосипеды друзей, велосипеды в магазинах — так вы поймете, что вам нужно и как сдвинуть седло или руль для большего комфорта.
Проблемы с промежностью чаще всего возникают из-за неверного угла наклона сидения, особенно если вы ощущаете онемение. Если вы не уверены, верно ли отрегулировали этот угол, сначала выставьте седло параллельно земле, а затем опустите по высоте на сантиметр ниже, чем было", — советуют опытные райдеры.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.